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    首頁　>　生活

    非法載運廢土 司機不只罰6萬 車輛還遭扣留

    嘉義縣環保局加強AI科技執法，查扣6輛非法載運土石方車輛。（嘉義縣環保局提供）

    嘉義縣環保局加強AI科技執法，查扣6輛非法載運土石方車輛。（嘉義縣環保局提供）

    2023/08/03 11:00

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕貪圖近利、鋌而走險非法載運廢土的司機GG了，除被依違反廢棄物清理法第9條規定處以6萬元罰款外，營生的車輛也遭扣留法辦，得不償失，損失十分慘重。

    嘉義縣環保局為阻斷「北土南送」車輛，近期除加強AI科技執法，各地警察分局、派出所也全數動員，強力執行車輛攔查，日前凌晨又在中埔鄉136道路查獲6輛非法載運土石方車輛。

    環保局指出，該案6輛車遭攔後，駕駛人表示未隨車攜帶證明文件，心想只是載運土石方罰6萬就能離開，不過稽查員依經驗判定，雖車上外層是土石方，但下層是否藏有其他廢棄物仍待確認，當下決定全數查扣釐清來源。

    駕駛人一聽要查扣，立即將車輛已過期的聯單拿出來，顯示來源為台北市某一工地，處理場所為新竹市土資場，卻來嘉義縣進行非法棄置，環保局立即連繫北市環保局協助至工地查證，經查確實是開挖地下室的土石。

    由於6輛車行車路線都與聯單不符，除現場告發外，也將函請北市都發局依建築法規查處。

    環保局長張輝川指出，環保局已設下天羅地網，除在南來北往重要道路設置AI車牌辨識系統，阻斷外縣市廢棄物及營建剩餘土石方流入嘉義縣，「檢警環調結盟」近期也將召開交流會議，精進打擊環保犯罪，全力查緝。

    嘉義縣環保局在警方支下查扣非法載運土石方車輛。（嘉義縣環保局提供）

    嘉義縣環保局在警方支下查扣非法載運土石方車輛。（嘉義縣環保局提供）

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