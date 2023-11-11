檢察總長邢泰釗：賄選是貪污開端 最高檢察署公布檢舉專線

嘉義、雲林地檢署10日召開第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉查察座談會。（記者吳政峰翻攝）

2023/11/11 23:27

〔記者吳政峰／台北報導〕嘉義、雲林地檢署10日召開第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉查察座談會，法務部政務次長蔡碧仲表示，要嚴防境外勢力介入大選；檢察總長邢泰釗強調「賄選是貪污開端」，有效查賄才能避免不適任的人當選。

蔡碧仲指出，執法機關有責任提供人民，得以自由意志選出心目中最適切候選人，而非受境外勢力不當影響，尤其嚴防假訊息，民眾對假訊息沒有免疫力，執法單位在選舉期間，發現假訊息不用等人提出告訴，應立即澄清究辦，這是我們的任務，大家責無旁貸。

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邢泰釗表示，「賄選是貪污之開端」，有效查賄才能避免不適任的人選造成國家貪腐。而面對龐大的境外勢力及人脈、資訊、金流斷點等追查困境，方法要從細節著手，從小案中掌握辦案敏感度，查賄、境外勢力、選舉賭盤、假訊息等案件均互為因果、盤根錯節，辦案要有抗壓力，順藤摸瓜，自然會有成效。

高檢署檢察長張斗輝認為，查賄最重要就是態度及決心，反賄宣導愈確實，打擊賄選就愈有效，選舉期間案件量會非常多，應適時調整工作，讓檢察官得以全心投入選舉查察任務。

最高檢察署呼籲，民眾如有妨害選舉不法情資，請踴躍撥打0800-024-099#4專線檢舉，爭取高額獎金；對於重大刑案與國安案件，則撥打0800-566-666專線檢舉，一起打擊不法，共同守護國家。

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