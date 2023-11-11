為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

檢察總長邢泰釗：賄選是貪污開端 最高檢察署公布檢舉專線

嘉義、雲林地檢署10日召開第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉查察座談會。（記者吳政峰翻攝）

嘉義、雲林地檢署10日召開第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉查察座談會。（記者吳政峰翻攝）

2023/11/11 23:27

〔記者吳政峰／台北報導〕嘉義、雲林地檢署10日召開第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉查察座談會，法務部政務次長蔡碧仲表示，要嚴防境外勢力介入大選；檢察總長邢泰釗強調「賄選是貪污開端」，有效查賄才能避免不適任的人當選。

蔡碧仲指出，執法機關有責任提供人民，得以自由意志選出心目中最適切候選人，而非受境外勢力不當影響，尤其嚴防假訊息，民眾對假訊息沒有免疫力，執法單位在選舉期間，發現假訊息不用等人提出告訴，應立即澄清究辦，這是我們的任務，大家責無旁貸。

邢泰釗表示，「賄選是貪污之開端」，有效查賄才能避免不適任的人選造成國家貪腐。而面對龐大的境外勢力及人脈、資訊、金流斷點等追查困境，方法要從細節著手，從小案中掌握辦案敏感度，查賄、境外勢力、選舉賭盤、假訊息等案件均互為因果、盤根錯節，辦案要有抗壓力，順藤摸瓜，自然會有成效。

高檢署檢察長張斗輝認為，查賄最重要就是態度及決心，反賄宣導愈確實，打擊賄選就愈有效，選舉期間案件量會非常多，應適時調整工作，讓檢察官得以全心投入選舉查察任務。

最高檢察署呼籲，民眾如有妨害選舉不法情資，請踴躍撥打0800-024-099#4專線檢舉，爭取高額獎金；對於重大刑案與國安案件，則撥打0800-566-666專線檢舉，一起打擊不法，共同守護國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄檢警調召開查賄制暴聯席會 檢舉獎金最高2000萬
2023/10/31 17:36

高雄檢警調召開查賄制暴聯席會 檢舉獎金最高2000萬
司法巨頭出席連江選舉查察座談 指派4組檢察官進駐協助
2023/10/05 16:46

司法巨頭出席連江選舉查察座談 指派4組檢察官進駐協助

抽血見「結凍豬油」？醫曝調節血脂僅靠一招
苗檢破首件選舉賭盤 邢泰釗、張斗輝提醒「快發檢舉獎金」
2023/09/28 10:10

苗檢破首件選舉賭盤 邢泰釗、張斗輝提醒「快發檢舉獎金」
因應明年大選 6都地檢署成立深偽假訊息處理中心
2023/09/13 11:10

因應明年大選 6都地檢署成立深偽假訊息處理中心

全國電子雙11破盤 驚爆家電55折起
新北檢選舉查察座談會 境外勢力資金、選舉賭盤及假訊息列重點
2023/09/12 18:47

新北檢選舉查察座談會 境外勢力資金、選舉賭盤及假訊息列重點
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播