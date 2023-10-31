高雄檢警調召開查賄制暴聯席會 檢舉獎金最高2000萬

高雄檢警調召開查賄制暴聯席會，宣布最高檢舉獎金提高2000萬元，高雄地檢署檢察長宣誓查賄制暴決心。（警方提供）

2023/10/31 17:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕總統及立委選舉倒數70多天，高市部分選區選情激烈，為防暴力、金錢介入選舉，高市警局今邀集高雄地區相關司法情治機關首長，召開檢警聯席會議暨選舉查察賄選，防制暴力、幽靈人口，檢方提供高額檢舉獎金，由最高獎金1500萬，提高為2000萬元，檢舉專線0800024099，檢方強調一定會保障檢舉人身分。

高雄地區「112年度檢警聯席會議暨第16任正副總統及第11屆立法委員選舉查察賄選及防制暴力暨幽靈人口會議」於今（31）日上午9時30分，在高市警局3樓大禮堂召開，會議由高雄地方檢察署檢察長洪信旭與台灣橋頭地方檢察署檢察長張春暉共同主持，高等檢察署高雄檢察分署檢察長費玲玲也列席指導，與會單位還包括台灣高雄地方法院、台灣高雄少年及家事法院、高雄市政府政風處、高雄地區調查、獄政、警政、憲兵、消防、廉政署、海巡署、關務署、國有財產署、移民署等相關人員多達199人。

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查賄反暴聯席會中宣誓查賄決心，要求暢通檢舉管道，雄檢印發反賄小卡片，橋檢也提供檢舉「車來速」，檢舉人可以直接由法警戒護，開到地下室停車場展開檢舉程序，隱密且能確實保護檢舉人。

高雄地區檢警調等機關就最近1年內，高雄市治安狀況與各項選情進行分析，提出相關專題報告，檢警皆不約而同強調淨化選前治安工作的決心，警察局更是將偵辦賄選暴力犯罪，比照重大刑案方式管制並積極偵辦，全面動員基層員警於各區民眾聚集處所及住家周遭呼籲民眾拒絕賄選，以多元深入方式，宣導反賄選及提醒民眾賄選危害。

警察局表示，民眾檢舉賄選、暴力可打專線110，此次會議除凝聚各單位有關查察賄選工作之共識及淨化選前治安工作的決心，另針對刑事案件偵處相關提案熱烈討論、充分溝通並獲致共識。

高雄檢警調召開查賄制暴聯席會，宣布最高檢舉獎金提高2000萬元，高雄地檢署檢察長宣誓查賄制暴決心。（警方提供）

高雄檢警調召開查賄制暴聯席會，宣布最高檢舉獎金提高2000萬元，橋頭地檢署檢察長張春暉也宣誓查賄制暴決心。（警方提供）

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