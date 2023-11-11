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取締飆車族已破2300件 警深夜布重兵擴檢南投139線、交流道

南投國姓日前出現飆車族競速，甚至跑給警察追，南投警方為此在轄區跑山競速熱區擴檢，要遏止飆車歪風。（南投警分局提供）

南投國姓日前出現飆車族競速，甚至跑給警察追，南投警方為此在轄區跑山競速熱區擴檢，要遏止飆車歪風。（南投警分局提供）

2023/11/11 13:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投國姓鄉台14線，日前凌晨聚集逾百輛機車飆車競速，甚至拒檢跑給警察追，南投警方為打擊飆車族囂張氣焰，昨（10日）在縣道139線，以及南投、名間交流道口布設重兵攔查，惟飆車族可能在拒檢事件過後為避風頭，昨在跑山熱區並未查獲違規車輛，警方強調，今年截至本月已取締2306件交通違規，近期仍會加強擴檢勤務，民眾切勿以身試法。

南投警分局表示，日前飆車族透過網路號召四處車聚，惟車輛高音喇叭、引擎噪音嚴重擾民，甚至還拒檢跑給警察追，行徑囂張，為此昨深夜便在轄區的縣道139線、省道台3線，以及南投、名間交流道口執行擴大臨檢，總計派出4、50名警力，在各跑山與競速熱點攔查。

惟飆車族可能是擔心警方強力執法，昨天週五深夜不敢出沒車聚，但警方值勤也在車友常駐足的超商進行宣導，總計今年截至11月，已取締超速、改裝、危險駕駛共2306件，通報噪音車輛50輛，呼籲民眾切勿危險駕駛，違者最高可處5年徒刑，併科6000至2萬4000元罰鍰，以及吊扣駕照、牌照並參加道安講習等，不可不慎。

南投飆風再起，南投警方到跑山熱區縣道139線擴檢，並向重機車友宣導切勿危險駕駛。（南投警分局提供）

南投飆風再起，南投警方到跑山熱區縣道139線擴檢，並向重機車友宣導切勿危險駕駛。（南投警分局提供）

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