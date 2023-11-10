狂刺32刀殘殺商人奪財法官認「非窮兇極惡之人」 2主嫌再度逃死

狂刺32刀殺害張姓天珠商人的李政達（中），一審判死刑，高等法院台中分院二審與更一審，都改判無期徒刑。（警方提供）

2023/11/10 17:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕珠寶商黃焌柚與合夥的張男發生嫌隙，4年前夥同李政達等人強盜殺害張男，法院一審判黃焌柚與李政達死刑，李之楷無期徒刑，二審改判無期徒刑，經最高法院發回更審，更一審今天仍判2人無期徒刑，再度判決黃焌柚與李政達無期徒刑，李之楷則因殺人時僅18歲，改判20年徒刑。可上訴。

判決書指出，黃焌柚（43歲）與張姓天珠商人熟識，曾合夥做生意，2019年4月間，張男借黃男「天地眼中眼」天珠，卻變賣並私吞人民幣38萬餘元（約新台幣160餘萬元），雙方衍生恩怨，黃男又於2019年另涉違法吸金案，需籌措律師費，遂萌生謀財害命想法，同年11月找來需錢孔急的李政達（26歲）幫忙。

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同年月25日，他們謊稱買天珠，將張男誘騙到北屯一處停車場，李政達夥同李之楷（21歲）、蔡信佑（22歲）先毆打張男，李政達再持預藏折疊刀猛刺32刀，搶走價值1024萬元的14串天珠，接著將張男載運到霧峰準備棄屍時被2名路人撞見報警，3人自撞電線桿逃逸，張男送醫不治，台中地院一審依共同犯強盜殺人罪，判處黃焌柚、李政達死刑，李之楷判處無期徒刑，蔡信佑15年6月徒刑。

台中高分院法官二審認為，黃焌柚、李政達與李之楷殺害張男搶天珠，犯罪方法態樣雖屬殘暴，但尚未達於極度殘虐、執拗的程度，尚未達到處以極刑（死刑）程度，據此撤銷死刑判決，改判無期徒刑，不過，最高法院卻發回高等法院台中分院。

高等法院台中分院更一審判決結果今公佈，李之楷沒有改判死刑，卻反而減刑改判20年徒刑，黃焌柚與李政達則從一審的死刑改判無期徒刑。

法官指出，黃焌柚等3人犯行雖嚴重，但考量李政達、李之楷之前並無犯罪前科，黃焌柚亦無人身傷害殺人的素行，3人應非窮兇極惡之人，不具無法教化改善之絕對反社會性，如果對3人長期監禁，使他們深刻反省，矯正偏差的價值觀念，仍有遷善而再次復歸社會生活的可能，因此，沒有判處死刑，使他們與人世永久隔絕的必要，因此判決黃焌柚、李政達無期徒刑，褫奪公權終身。

至於李之楷部分，法官認為他參與殺人時僅18歲餘，智慮未成熟，因受他人慫恿犯案，應屬情輕法重而減刑，判處他徒刑20年，可上訴。

天珠商人送醫仍不治，家屬聲明兇手應判死刑，但法官卻愈判愈輕。（民眾提供）

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