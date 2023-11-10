前AV男優開咖喱店不准假 女員工帶友人上門理論爆鬥毆

前AV男優開咖喱店，女員工不滿請假未准帶2男友人上門爆鬥毆。（記者邱俊福翻攝）

2023/11/10 10:43

〔記者邱俊福／台北報導〕蔡姓前AV男優，退出AV界後，在北市信義區開一家咖喱店，店內古姓女員工因請假未准，昨竟不滿找來羅姓、洪姓男友人到場跟蔡男理論，雙方爆發口角大打出手，轄區北市警信義分局三張犁派出所據報帶回相關人後，先將控告傷害的羅男製作筆錄，而蔡男則先行至醫院驗傷後返回住家休息，尚未至派出所提告。

警方調查，昨天下午4時許，前AV導演圤智雨正前往該家咖喱店消費，見蔡男被送上救護車送醫後，便於網路PO文，爆料蔡男被毆打，並指控蔡男遇到員工逃班，並持九月份的醫院證明當逃班理由，想請假，結果不准假後，員工帶男友來鬧事打人，打人的男子自稱是四海幫「輔哥」，另一同行黑衣男子自稱是勞工局法務。

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警方到場即將相關人士帶返派出所釐清案情，發現這起勞資糾紛，女員工堅稱確實發生車禍要請假，不准假，才找羅姓男朋友到店裡理論，而洪姓男子則是羅男朋友陪同前往。

警方說，案發當時，雙方爆發口角衝突，羅男與蔡姓老闆爆發徒手肢體衝突，洪男則在一旁勸架，試圖拉開2人，另經初步了解，羅男未具有四海幫背景，不排除連洪男自稱是勞工局法務等，恐有誤解，將持續深入查證。

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