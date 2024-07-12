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外籍移工來台失聯販毒 警逮人查扣數百包咖啡包

台北市刑警大隊警方持搜索票前往李男租屋處，將李男拘提到案，還從屋內查扣黑色包裝咖啡包599包、K他命毒品34包。 （記者鄭景議翻攝）

台北市刑警大隊警方持搜索票前往李男租屋處，將李男拘提到案，還從屋內查扣黑色包裝咖啡包599包、K他命毒品34包。 （記者鄭景議翻攝）

2024/07/12 12:25

〔記者鄭景議／台北報導〕45歲李姓移工，半年前以工作名義來台，但不久後就成失聯移工，轉而向台灣上游藥頭取貨，販毒給同鄉；台北市刑警大隊警方持搜索票前往李男租屋處，將李男拘提到案，還從屋內查扣黑色包裝咖啡包599包、K他命毒品34包，刑大警方今日宣告破案，訊後將李男以毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方表示，外籍移工在台人數日益增多，因為來台可獲取比家鄉豐厚薪資，少數不肖份子為求賺得更多金錢，常有伺機逃離原雇主，另謀他就等情況。

刑事警察大隊偵查第七隊日前接獲線報，有1名越籍男子專販售含有第三級毒品卡西酮成分咖啡包及愷他命給越籍同鄉，藉以牟取暴利，經調查後鎖定中山區1名李姓男子涉有重嫌。

警方發現李男為失聯移工，半年前才以工作名義來台，原本在工地打工，但沒多久就失聯，還變成為毒販，不排除他本就打著來台販毒的主意，還早就有聯繫管道才來台。

專案小組見時機成熟，於6月下旬持搜索票前往中山區中山北路三段一帶查緝，當場於李嫌租屋處查扣黑色包裝咖啡包599包、K他命毒品34包，經檢驗後均含有第三級毒品「卡西酮」，全案詢後依毒品危害防制條移送台北地檢署偵辦。

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