情侶為「酒」吵架 員工調停竟被女老闆開車撞到喪失嗅覺

黃姓女子請陳姓員工陪她找愛喝酒的男友回家 ，結果黃女竟與陳男發生衝突，還開車把他撞成重傷。（翻攝google地圖）

2024/07/12 12:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓女子不滿曹姓男友愛喝酒不回家，她請陳姓員工、也是曹男的友人幫忙找人，結果兩人在卡拉OK店外大吵，黃女開車載曹男回家時，先是不慎在行人穿越道「小力」撞了陳男一下，陳男被撞後未倒地，黃女竟二度開車輾過陳男，造成他重傷送醫，治療後喪失嗅覺；檢方原以殺人未遂將黃女起訴，但法官認為，黃女沒有殺人犯意，改依重傷害罪判她徒刑2年6月。

判決指出，黃姓女子經營工程公司，曹姓男友和陳姓男子都在她的公司上班，陳男和曹男還是朋友關係；2020年9月，黃女不滿曹男愛喝酒不回家，於是半夜請陳姓男子陪她去找人，兩人到曹男經常出沒的便利商店找不到人，黃女要求陳男打電話問男友行蹤，陳男探詢後，得知曹男在鳳山區某卡拉OK店喝酒，兩人便開車前往找人。

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黃女在卡拉OK店找到曹男後，情侶倆在大馬路上拉扯，陳男介入調停，反被黃女怪罪，陳男與黃女在卡拉OK店外大吵，黃女氣到飆駡三字經，還把陳男的手機丟到馬路上，並拿玻璃空酒瓶作勢攻擊；「事主」曹男見狀連忙拉開兩人，並請黃女開車送他回家。

陳男沒被黃女邀上車，被「放鳥」在卡拉OK店門口，他一個人走在馬路上準備招計程車時，在人行穿越道遇到黃女座車，黃女先開車「小力」撞了陳男一下，陳男被撞後未倒地，黃女竟二度開車輾過陳男，造成他重傷送醫。

陳男送醫後挽回一命，但卻發現自己喪失嗅覺。檢警偵辦時，黃女辯稱，陳男當時已經喝醉，是他要攔車拿手機，她將車煞停後，打N檔停車將手機拿給他，結果不小心打檔到手排檔一檔，車子緩慢移動，發覺後緊急煞車，並不是故意加速撞擊。

但檢方認為，黃女蓄意開車二度撞擊陳男，具有殺人犯意，偵結後依殺人未遂罪起訴。高雄地院審理時，法官調閱行車紀錄器及相關事證，認定黃女第一次撞到陳男應該是不小心，但第二次撞人為故意，考量雙方往日並無重大恩怨仇隙，僅因一時口角衝突釀成撞人事故，難以認定黃女有殺人取命的動機及必要，因此改依重傷害罪判黃女徒刑2年6月，可上訴。

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