為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

情侶為「酒」吵架 員工調停竟被女老闆開車撞到喪失嗅覺

黃姓女子請陳姓員工陪她找愛喝酒的男友回家 ，結果黃女竟與陳男發生衝突，還開車把他撞成重傷。（翻攝google地圖）

黃姓女子請陳姓員工陪她找愛喝酒的男友回家 ，結果黃女竟與陳男發生衝突，還開車把他撞成重傷。（翻攝google地圖）

2024/07/12 12:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓女子不滿曹姓男友愛喝酒不回家，她請陳姓員工、也是曹男的友人幫忙找人，結果兩人在卡拉OK店外大吵，黃女開車載曹男回家時，先是不慎在行人穿越道「小力」撞了陳男一下，陳男被撞後未倒地，黃女竟二度開車輾過陳男，造成他重傷送醫，治療後喪失嗅覺；檢方原以殺人未遂將黃女起訴，但法官認為，黃女沒有殺人犯意，改依重傷害罪判她徒刑2年6月。

判決指出，黃姓女子經營工程公司，曹姓男友和陳姓男子都在她的公司上班，陳男和曹男還是朋友關係；2020年9月，黃女不滿曹男愛喝酒不回家，於是半夜請陳姓男子陪她去找人，兩人到曹男經常出沒的便利商店找不到人，黃女要求陳男打電話問男友行蹤，陳男探詢後，得知曹男在鳳山區某卡拉OK店喝酒，兩人便開車前往找人。

黃女在卡拉OK店找到曹男後，情侶倆在大馬路上拉扯，陳男介入調停，反被黃女怪罪，陳男與黃女在卡拉OK店外大吵，黃女氣到飆駡三字經，還把陳男的手機丟到馬路上，並拿玻璃空酒瓶作勢攻擊；「事主」曹男見狀連忙拉開兩人，並請黃女開車送他回家。

陳男沒被黃女邀上車，被「放鳥」在卡拉OK店門口，他一個人走在馬路上準備招計程車時，在人行穿越道遇到黃女座車，黃女先開車「小力」撞了陳男一下，陳男被撞後未倒地，黃女竟二度開車輾過陳男，造成他重傷送醫。

陳男送醫後挽回一命，但卻發現自己喪失嗅覺。檢警偵辦時，黃女辯稱，陳男當時已經喝醉，是他要攔車拿手機，她將車煞停後，打N檔停車將手機拿給他，結果不小心打檔到手排檔一檔，車子緩慢移動，發覺後緊急煞車，並不是故意加速撞擊。

但檢方認為，黃女蓄意開車二度撞擊陳男，具有殺人犯意，偵結後依殺人未遂罪起訴。高雄地院審理時，法官調閱行車紀錄器及相關事證，認定黃女第一次撞到陳男應該是不小心，但第二次撞人為故意，考量雙方往日並無重大恩怨仇隙，僅因一時口角衝突釀成撞人事故，難以認定黃女有殺人取命的動機及必要，因此改依重傷害罪判黃女徒刑2年6月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
小紅轎車恍神先撞前方車輛 噴飛加油站撞倒加油機與救護車
2024/07/07 15:30

小紅轎車恍神先撞前方車輛 噴飛加油站撞倒加油機與救護車
扯！日本幼稚園路隊走斑馬線 遭轉彎車輛撞擊釀6傷
2024/07/09 11:57

扯！日本幼稚園路隊走斑馬線 遭轉彎車輛撞擊釀6傷

小宅採高質化衛浴 高豐深耕37年有成
台鐵4235區間車福隆-貢寮路段撞上山羌 部分列車延遲
2024/06/26 23:07

台鐵4235區間車福隆-貢寮路段撞上山羌 部分列車延遲
自強號撞闖入軌道婦人 台鐵台南、永康站間雙向封閉
2024/06/24 14:16

自強號撞闖入軌道婦人 台鐵台南、永康站間雙向封閉

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
高雄檳榔攤遭衝撞！女店員撞飛受傷 肇事男搭另一車逃逸
2024/07/11 08:40

高雄檳榔攤遭衝撞！女店員撞飛受傷 肇事男搭另一車逃逸
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播