涉包庇線上賭博 嘉義市警員羈押禁見

嘉義市羅姓警員涉嫌包庇線上賭博網站，檢方聲押獲准。（檢方提供）

2024/07/12 12:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府警察局第一分局主動發覺轄下某派出所警員涉嫌包庇線上賭博網站，報請嘉義地檢署偵辦，昨持搜索票搜索，傳喚羅姓警員及柳姓業者到案，檢方漏夜偵訊，認柳姓業者涉犯刑法賭博、重利等罪嫌，3萬元交保，羅姓警員涉犯刑法公務員洩密、包庇賭博、重利等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

嘉義市警方發覺羅姓警員涉嫌包庇線上賭博網站，認為戕害公權力行使公正性，有損人民對執法人員信賴，報請嘉義地檢署檢察官江炳勳指揮偵辦，經組成專案小組查訪、蒐證後，昨持嘉義地方法院核發搜索票執行搜索，扣得相關事證，並傳喚羅姓警員及柳姓業者到案說明。

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檢警調查，羅姓警員涉嫌自2021年9月起，與好友柳姓業者開設實體德州撲克賭場，供不特定賭客實地玩賭，從中謀取不法暴利，羅姓警員並曾洩露職務上所知悉警方掃蕩賭博專案時間等應保守秘密，使得柳姓業者得以規避警方查緝。

第一分局表示，將依警察人員人事條例等相關規定予以羅員停職，並追究相關人員考監不周責任，針對員警違法、違紀案件，將秉持警紀警辦、不掩飾、不庇縱、不護短的立場，後續將配合檢方偵辦。

嘉義地檢署偵辦羅姓警員涉嫌包庇線上賭博網站。（資料照）

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