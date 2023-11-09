超貴九層塔！婦見路邊盆栽摘一把 被法辦慘噴2000

張姓婦人摘了路邊盆栽一把價值約20元的九層塔，吃上竊盜罪，被法院判處罰金2000元。九層塔示意圖。（資料照）

2023/11/09 17:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣張姓婦人摘了擺放在路邊盆栽內的一把價值約20元的九層塔，害得盆栽所有人沒有九層塔可用，氣得報警，張婦被送法辦。苗栗地方法院審理，認張婦犯竊盜罪，判處罰金2000元。

張婦5月30日下午4點多摘了陳姓男子擺在路邊盆栽內的一把九層塔，騎機車離去。陳男從事餐飲，隔天中午要摘九層塔料理時，發現遭竊，害他無法製作客人預定餐點，調閱監視器錄影畫面後，氣得報警處理。

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警方循線通知張婦到案說明，張婦否認竊盜，辯稱她之前看到很多人去那邊摘九層塔，她以為是供大家摘取，所以就沒有特別去問是否可以摘。警訊後，依竊盜罪嫌將張婦送辦。

苗栗地方檢察署偵查，檢察官認為，依一般社會常情，常見民眾在自家門口附近放置盆栽栽種九層塔，而此案的九層塔盆栽或附近並無張貼「免費摘取」、「自行取用」或「拋棄」的字樣或標語，認張婦所辯顯係卸責之詞，不足採信，依竊盜罪嫌將張婦起訴，並向苗栗地方法院聲請簡易判決處刑。

苗栗地院審理，認張婦為圖一己之利，竊取他人財物，欠缺尊重他人財產權的觀念，兼衡其素行、犯罪動機、手段等情節，判處罰金2000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

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