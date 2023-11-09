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嫌樓下播「道教神曲」太吵 樓上放廣播音樂反制挨罰1千元

李姓婦人用收音機放廣播音樂反制「道教神曲」挨罰1千元。示意圖。（資料照）

李姓婦人用收音機放廣播音樂反制「道教神曲」挨罰1千元。示意圖。（資料照）

2023/11/09 14:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓女房東把店面租給張姓女租客賣飲料，張女作生意時習慣播「道教神曲」當背景音樂，住在樓上的李女嫌她太吵，竟在樓梯間放廣播電台的音樂反制，附近鄰居被吵到受不了報警，警方依違反社維法開罰李女1千元，李女不服提異議，法官認為她放音樂確實擾鄰，判李女敗訴。

判決指出，李姓女子把位於鳳山區透天店面1樓租給張姓女子做生意賣飲料，自己住在2樓至4樓的空間，今年6月11日至7月14日，每天晚上9點至隔天清晨4點，多通報案電話湧入110，指稱李女半夜播音樂擾人清夢，警方到場查處後認定確有其事，依違反社維法「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者」開罰李女1千元。

李女不服提出聲明異議，她認為，樓下張女做生意時都會以高分貝音量播放洗腦的道教神曲，她多次報警，但警方卻都不處理，她只好以收音機播放電台音樂抒壓情緒，且播放音量適中，卻被警方開罰1千元，她認為不合理，請法官給她一個公道。

鳳山簡易庭審理時，法官根據鳳山分局南成派出所受（處）理案件證明單、110報案紀錄單、查訪紀錄表等，認定李女播放音樂的時間是在半夜，而且她把收音機放在樓梯間對外放送聲音，造成附近多位鄰居睡眠品質不佳，已影響他人生活作息及情緒，因此認定警方開罰沒有問題，駁回李女異議之訴，不得抗告。

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