狼繼父伸魔爪襲胸 摸下體 可憐少女一原因隱忍不敢報案

法官採信少女說詞，依強制猥褻罪判繼父1年2月。（情境照）

2023/11/08 13:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子，趁同住機會對妻子與前夫所生、就讀高一的女兒伸出魔爪，將手伸進少女內衣襲胸、摸下體，少女隱忍多時才說出並坦言「怕報案繼父就不會照顧媽媽」，儘管案件審理時繼父矢口否認，但法官認定少女前後證詞一致無矛盾，依強制猥褻罪判繼父1年2月，可上訴。

判決指出，該名繼父明知少女就讀高一，前年初卻趁著少女搬來一起同住時，見對方一早剛醒來要起身，違反她意願從後方環抱，少女嚇到不斷反抗掙脫，仍遭繼父用手伸進她上衣撫摸胸部，還隔著褲子摸下體，法院審理時，繼父矢口否認犯行，且少女也說忘記案發過程，另無其他可佐證，主張無罪。

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少女母親則證稱，因看過女兒和朋友LINE對話紀錄，提到「被叔叔摸」，且叔叔指的就是繼父，後來她詢問丈夫稱是「睡覺時不小心摸到」，當下也警告丈夫，若再有下一次就跟他離婚，丈夫也回「知道了」。法院審酌，少女前後證詞一致無前後矛盾，且少女還曾說，擔心報案會讓媽媽無法繼續讓對方照顧，才選擇隱忍。

法院認為，少女和繼父間沒有重大仇恨糾紛，報案前還擔心恐讓母親遭受繼父不利對待，若非確有其事，怎會選擇報案，因此採信少女證詞，認定繼父犯後矢口否認毫無悔意，不宜輕縱，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判他1年2月。

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