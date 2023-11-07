法官言詞辯論未到庭竟參與判決 北高行2度誤載被抓包

台北高等行政法院表示，將深切檢討。（資料照）

2023/11/07 21:31

〔記者吳政峰、張文川／台北報導〕台北高等行政法院審理案件時，出現言詞辯論筆錄與判決書正本記載的合議庭成員不同糗事，12天內被最高行政法院抓包兩次。北高行7日回應，將深切檢討，建立防患機制，並加強教育訓練，以避免錯誤再次發生。

第一案是國家傳播通訊委員會NCC認定TVBS新聞台內容不妥，裁罰80萬元。TVBS不服，興訟抗罰，2022年間被一審北高行駁回，但二審最高行發現，一審參與言詞辯論的法官為審判長法官蘇嫊娟、法官陳雪玉及法官魏式瑜，判決書正本卻記載為審判長法官魏式瑜、法官陳雪玉及法官劉正偉，其中劉法官未參與言詞辯論，竟參與判決，組織不合法，判決當然違背法令，10月19日廢棄發回更審。

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第二案是陸軍步兵訓練指揮部學生、四大隊盧姓中士分隊長吸毒被撤職一年，一年後申請回役，陸軍司令部依陸海空軍官士官服役條第14條第2項規定，核定「免予回役」。

一審北高行認為陸軍司令部適用法令有誤，撤銷處分，但二審最高行發現，言辯筆錄記載法官為「審判長法官楊得君、法官畢乃俊、法官彭康凡」，審判長卻由「彭康凡」簽名，判決正本還記載「審判長法官楊得君、法官周泰德、法官彭康凡」做成，惟周泰德未參與言辯，竟參與判決，判決違背法令，10月31日廢棄發回更審。

12天內兩度被抓到相同錯誤，北高行解釋，TVBS裁罰案參與言辯的合議庭法官為「審判長法官蘇嫊娟、法官陳雪玉、法官魏式瑜」，判決原本亦由該3人簽名，並無未參與言詞辯論的法官卻參與判決之情節。至書記官於製作判決正本誤載，於發現後已立即裁定更正並送上訴。

服役條例事件，參與該次言詞辯論評議及裁判的合議庭法官，始終為「審判長楊得君、法官周泰德、法官彭康凡」，言詞辯論筆錄出席人員欄將陪席法官「周泰德」載為「畢乃俊」，僅是書記官製作筆錄錯誤，將另由書記官依法處分更正。

北高行說明，判決正本製作、言詞筆錄記載之行政疏失，通常是因合議庭法官更動時，書記官預作言詞辯論電子筆錄稿及大量製作正本時，疏未詳細校對而生錯誤，將深切檢討，建立防患機制，並加強教育訓練，以避免錯誤再次發生。

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