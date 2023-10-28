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法官沒參與言辯卻判決 TVBS裁罰案遭發回

TVBS新聞台播報凌虐致死新聞，被國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰，TVBS興訟抗罰，因一審法官劉正偉未參與言詞辯論，卻參與判決，被最高行政法院廢棄發回更審。（資料照）

TVBS新聞台播報凌虐致死新聞，被國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰，TVBS興訟抗罰，因一審法官劉正偉未參與言詞辯論，卻參與判決，被最高行政法院廢棄發回更審。（資料照）

2023/10/28 23:49

〔記者吳政峰／台北報導〕TVBS新聞台2020年間播報一則凌虐致死新聞，被國家通訊傳播委員會（NCC）認定強化施虐手法，妨害兒童身心健康，依違反衛星廣播電視法第27條開罰80萬元。TVBS興訟抗罰，一審被台北高等行政法院駁回，但二審最高行政法院發現，一審法官劉正偉未參與言詞辯論，卻參與判決，雖然於上訴期間更正，但無法確認是否相符，日前廢棄發交更審。

TVBS新聞台於2020年5月4日19時9分許，播出「晚間67點新聞」節目，播出「輪流棒打！僅欠3千誆20萬 男遭押凌虐致死」、「都匯款了還不放人！死者父曝光＂勒贖錄音＂」新聞的相關論述、字幕及影像，被NCC審認強化犯罪過程和施虐手法，妨害兒童或少年身心健康，依違反衛廣法第27條第3項第2款規定，裁罰80萬元。

TVBS不服，提起行政訴訟，請求撤銷原處分，2022年間被一審北高行駁回，同年5月5日提起上訴。

二審最高行發現，依筆錄記載，參與言詞辯論的法官為審判長法官蘇嫊娟、法官陳雪玉及法官魏式瑜，但依原判決正本所示，原判決是由審判長法官魏式瑜、法官陳雪玉及法官劉正偉作成，其中法官劉正偉未參與言詞辯論，竟參與判決，組織不合法，判決當然違背法令。

最高行指出，TVBS對於原判決不服，於2022年4月20日收受判決正本後，同年5月5日提起合法上訴，之後北高行雖於裁定更正，把原判決正本關於合議庭法官欄中所載審判長法官「魏式瑜」，更正為「蘇嫊娟」；法官「劉正偉」，更正為「魏式瑜」，惟是在TVBS提起上訴後，才為裁定更正。

最高行認為，一審更正後是否與判決原本相符，因卷內並無判決原本可供查核，尚有疑問，為求程序公正，令當事人信賴，以昭公信，日前廢棄原判決。

最高行另指出，本案原處分裁鍰80萬元，屬於行政機關裁處罰鍰額度於150萬元以下之處分，依行政訴訟法第104條之1第1項第2款規定，應由地方行政法院為第一審管轄法院，故發交北高行地方行政訴訟庭審理。

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