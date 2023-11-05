財部官員考績被打差 堅持告法部 敗訴確定

財政部台北國稅局政風室羅姓科員，不滿四年前的考績被財政部政風處評列為乙等，氣得提告，但興訟對象卻是法務部。（資料照）

2023/11/05 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕財政部台北國稅局政風室羅姓科員，不滿四年前的考績被財政部政風處評列為乙等，氣得提告，但興訟對象卻是法務部，一審台北高等行政法院多次敘明被告應為財政部，羅員卻堅持法務部是核定機關，不願變更，導致敗訴；二審最高行政法院亦認為，一審已闡明法務部的被告當事人不適格，日前駁回上訴，全案確定。

法院多次敘明被告應為財政部

羅員二○一九年的考績被評為七十八分，拿到乙等，他質疑是因指正同仁行為違反保密義務，反遭主管報復，考績評擬徇私不公，打行政訴訟要求法官確認原處分無效，應把考績改列甲等。羅員認為政風的上級單位是廉政署，由法務部管轄，可核定考績，故把法務部列為被告。

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北高行合議庭審理時直言，本件處分的權責機關是財政部，羅員以法務部為被告，屬當事人不適格。合議庭一開始暗示「本件被告會不會是其他的機關？」、「做成處分的是誰？若是財政部政風處作成，那你要對誰確認處分無效？」，但羅員堅持財政部不是管轄機關，所以要告法務部，「法務部是核定機關，也是管轄機關」。

合議庭見暗示無效，直接開門見山說「本件處分機關為財政部，應以財政部為被告提出撤銷處分訴訟」；但羅員仍認為「有權做考績處分的就是法務部，不是財政部政風處」、「法務部是核定機關，依最高行政法院見解，原則上是以處分機關財政部政風處為被告，但例外是可以以核定機關為被告」。

科員上訴不願改 被駁回定讞

北高行判決指出，羅員不服考績評定，應提起撤銷訴訟，而非確認訴訟，並以財政部為被告，法務部僅於適法性監督範圍內核定，羅員誤解此見解，經數度闡明，仍堅持以法務部為被告，屬當事人不適格，於去年駁回其訴。

羅員上訴，依舊堅持告法務部。最高行合議庭指出，一審已說明羅員起訴的被告不適格，並無違誤，其仍執其一己的主觀見解，主張不可採，日前駁回上訴確定。

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