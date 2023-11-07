性侵13歲女兒懷孕流產 獸父竟稱「顯可憫恕」求減刑判11年10月

阿昌對13歲女兒伸出狼爪。示意圖，與本案無關。（資料照）

2023/11/07 14:58

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名男子阿昌（化名）多次性侵年僅13歲的女兒，導致她懷孕，不得不流產，一審新北地院依對於未滿14歲之女子為猥褻行為、對未滿14歲心智缺陷之女子犯強制性交等罪，判應執行12年徒刑，二審高等法院審酌阿昌已與老婆和解賠償，7日酌減徒刑，改判11年10月。

阿昌明知女兒年僅13歲，且有輕度智能障礙，未詳加照護，反伸出狼爪，多次猥褻、性侵。一審新北地院依犯對於未滿14歲之女子為猥褻行為罪，處1年刑；對未滿14歲心智缺陷之女子犯強制性交罪，共3罪，各處8年刑。4罪應12年。

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阿昌承認犯罪，但覺得判太重，上訴主張依刑法第59條「顯可憫恕」酌減其刑。

二審高院表示，阿昌身為被害人父親，不顧女兒於案發時未滿14歲，性知識及身體發育均未臻成熟，因輕度智障而有心智缺陷情形，阿昌竟無視女兒心理人格的健全發展及心靈感受，為圖一己性慾之滿足，強制猥褻及性交，甚至導致她懷孕、吃藥引產，影響其人格發展與心靈健全。

高院審酌阿昌行為時的年齡、身為被害人父親、犯行手段、情節等，綜觀其情，難認有何「顯可憫恕」的情形，不符合刑法第59條酌減其刑的規定。

二審審理期間，阿昌與老婆、也就是女兒的媽媽達成和解，10月5日將和解金分別匯入女兒的郵局帳戶（由新北市政府社會局保管中）及老婆指定帳戶，量刑基礎已有變更，高院7日撤銷原判決。

高院表示，阿昌本應盡其身為人父的照護義務，竭盡心力關懷、教養年幼且有心智缺陷的女兒，然竟罔顧人倫，為圖一己性慾，不顧女兒身心狀況，恣意猥褻及強制性交，對女兒身心造成嚴重影響，其他家屬雖撰寫書信表示阿昌如何盡責、妥善照顧女兒及支撐家庭，但此本屬阿昌應盡的天職及本分，無足減輕犯行惡性。

高院考量阿昌犯後坦承犯行，給付和解金，7日改判刑11年10月。可上訴。本案合議庭成員為審判長林柏泓、陪席法官羅郁婷、受命法官葉乃瑋。

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