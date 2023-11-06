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搶移工市場！進口劣質菸葉下腳料製私菸 2嫌被逮送辦

台北查緝隊偵辦人員在現場查獲製菸機具。（記者吳昇儒翻攝）

台北查緝隊偵辦人員在現場查獲製菸機具。（記者吳昇儒翻攝）

2023/11/06 17:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕海巡署偵查分署台北查緝隊今年4月間接獲線報指出，桃園地區有人在龍潭、平鎮較為偏僻的地區，設置私菸工廠，搶攻外籍移工市場。偵辦人員蒐證半年後，於上個月24日見時機成熟，兵分四路將唐姓主嫌等2人逮捕送辦，並起出製菸機具、香菸49萬餘包，市值4900萬餘元。全案則依菸酒管理法，今日函送桃園市金融菸酒科裁處。

台北查緝隊接獲情資指出，桃園地區有不肖業者私製「劣質菸」以低價販售給到我國工作的外籍移工及在工地上班的勞工朋友，隨即報請桃園地方檢察署指揮偵辦，會同桃園、新竹查緝隊及新北市永和警分局等單位進行跟監及蒐證，上個月底鎖定四處工廠的具體位置後，兵分四路一舉緝獲私劣菸品產製工廠，當場逮捕唐姓主嫌。

台北查緝隊副隊長許峰瑋表示，唐姓主嫌以肥料用途的名義做為掩護，進口劣質菸葉下腳料，隨即選在偏僻的地區設私菸工廠。唐男為了掩人耳目，分設菸品製造及包裝等製造流程，製成斷點，分別在四處的工廠內進行裁切、捲菸、包裝、包膜等工序，最後製成偽劣菸品。

利用低價搶攻勞工市場，主要由下游將菸品帶往工地、夜市等處進行販售，最大的客源是收入不高的外籍移工朋友，且其中還有與大廠牌相似度極高的菸品。

偵辦人員偵訊後，將唐姓主嫌及其同夥，依違反菸酒管理法，函送至桃園市金融菸酒科裁處。

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偵辦人員在現場查扣大批的製菸材料。（記者吳昇儒翻攝）

偵辦人員在現場查扣大批的製菸材料。（記者吳昇儒翻攝）

偵辦人員在現場查扣大批劣質香菸。（記者吳昇儒翻攝）

偵辦人員在現場查扣大批劣質香菸。（記者吳昇儒翻攝）

偵辦人員在現場查扣大批的製菸原料。（記者吳昇儒翻攝）

偵辦人員在現場查扣大批的製菸原料。（記者吳昇儒翻攝）

偵辦人員在現場查扣大批劣質香菸。（記者吳昇儒翻攝）

偵辦人員在現場查扣大批劣質香菸。（記者吳昇儒翻攝）

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