保三破獲2大型地下製菸廠 攔截近25萬包下腳肥料私菸流入市面

警方查獲不法的菸葉倉庫。（民眾提供）

2023/11/01 13:40

〔記者歐素美／台中報導〕警政署保三總隊第一大隊今年2月在桃園市平鎮區偏僻鐵皮工廠查獲機動性大型地下製菸廠，不料，集團人員死灰復燃，再度在桃園市平鎮區、龜山區成立2座地下製菸廠，利用低劣的菸草下腳肥料，製作私劣捲菸，警方共查獲成品24萬6千支及劣質菸草3275公斤，估計可製造24萬6250包劣菸，核估私菸市值近2500萬元，規避菸捐、健康捐等稅捐約1385萬元，警方將涉案的主嫌鄭姓父子及唐姓農業菸草下腳肥料供應商，依菸酒管理法移請桃園市政府財政局裁處。

內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊，在「全國同步查緝私劣菸酒專案」期間，與桃園市政府財政局、新北市政府財政局、台中市政府財政局、彰化縣財政處、嘉義縣財政稅務局、海巡署苗栗查緝隊、桃園查緝隊等合作，透過進口的菸草下腳料追蹤其流向，在桃園市平鎮區、龜山區、大溪區等地動員近百警力，追查緝鄭姓父子及唐姓男子等涉嫌製作低劣菸販售。

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警方等在桃園市平鎮區、龜山區查獲2座地下製菸廠及在新北等多處菸草倉庫，查扣私劣捲菸成品24萬6千支及劣質菸草3275公斤，合估計可製造24萬6250包劣菸，另有製菸機組2台、封膜機、烘乾機等製菸設備，核估私菸市值近2500萬元，規避菸捐、健康捐等稅捐約1385萬元，全案依菸酒管理法移請桃園市政府財政局裁處。

內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊長許克強表示，唐姓農業菸草下腳肥料供應商，明知低劣菸草下腳肥料係供農作用途，竟罔顧國人健康供給地下菸廠製作劣質捲菸，經專案小組半年來偵蒐菸草流向，發現為鄭姓父子所收購，並分別於桃園地區多處隱密地點設立地下製菸廠、調味菸絲廠及存置倉庫。

警方並首度發現嫌犯使用機動性高的小型製菸機組，藉以提高流動性來製造斷點躲避追查，該集團為謀不法暴利、逃避高額稅捐，在未受政府有關單位管控把關下，製造場所環境衛生髒污，所使用農業菸絲下腳肥料低劣、受潮且調味香精化料成分不明，更因為製程簡陋，致尼古丁、焦油含量極易超標，對吸菸民眾身體健康危害更甚於合法菸品。

警方呼籲民眾勿購買來路不明或售價顯不合理之菸品，並可向警方及各縣市政府財政局（處）菸酒管理科提出檢舉，共同維護國人健康。

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鄭姓父子利用低劣菸草下腳肥料製私菸。（民眾提供）

嫌犯使用機動性高的小型製菸機組，藉以提高流動性來製造斷點躲避追查。（民眾提供）

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