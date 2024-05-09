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白天收信徒晚上收賭徒 新北三峽山區宮廟暗藏賭場

沈男的賭場隱身宮廟，加上地處偏僻，很難被發現。（記者徐聖倫翻攝自Facebook）

沈男的賭場隱身宮廟，加上地處偏僻，很難被發現。（記者徐聖倫翻攝自Facebook）

2024/05/09 18:44

〔記者徐聖倫／新北報導〕假宮廟真賭場！58歲沈姓男子在新北市三峽山區開設宮廟，他本人擔任廟公，但一旁與宮廟相連的小型鐵皮屋，竟是天九牌職業大賭場。新北市刑警大隊接獲線報，昨前往查緝，將沈男賭場工作人員與賭客共39人逮捕，並扣下賭資超過50萬元。

據了解，沈男的宮廟位於三峽區介壽路1段，主神為八仙之一的呂洞賓，該處偏僻人煙較少，沈男利用宮廟掩護，以及地理位置優勢，於宮廟旁加蓋小型鐵皮屋，作為賭場使用。

警方接獲線報，上月展開蒐證，發現沈男在把風監視部分做得很好，除了完善的監視器系統、把風人員即時通報，他還會派專車接送賭客，警方在蒐證完畢有了十足把握，昨日凌晨持搜索票前往查緝。

警方突襲入內，即刻控制賭場工作人員4人，以及沈男與34名賭客，現場查扣監視器系統、帳本、天九牌賭具、賭資含籌碼約50萬元。

警方調查，沈男有傷害、妨害名譽等多起前科，他也向警方承認，有宮廟當作掩護，有利於賭場經營，沒有人會想到，賭場就與宮廟相連。警詢後，依賭博罪嫌，將沈男與其工作人員共5人移送法辦，34名賭客則依社維法裁罰。

警方查緝天九牌職業大賭場。（記者徐聖倫翻攝）

警方查緝天九牌職業大賭場。（記者徐聖倫翻攝）

警方將沈男、賭場工作人員等移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

警方將沈男、賭場工作人員等移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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