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粉絲丈夫猛送小禮物 女直播主傳「好想你」貼圖.....醋妻提告卻敗訴

台中地方法院認為楊男送禮物且單方面表達情感，不能推論女直播主侵害楊男之妻的配偶權。（記者張瑞楨攝）

台中地方法院認為楊男送禮物且單方面表達情感，不能推論女直播主侵害楊男之妻的配偶權。（記者張瑞楨攝）

2024/05/09 20:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中王姓女子懷疑丈夫楊男與林姓女直播主有染，楊男無奈寫下自白書，承認送鮮花等小禮物給林女，兩人還在公開場所牽手、擁抱，而林女也曾傳「好想你」的貼圖，王女怒告林女並索賠100萬元，台中地院認為，雙方對話幾乎都是楊男單方面表露情感，至於公開場所牽手擁抱，屬一般朋友或業務往來行為，駁回王女之訴，林女不用賠償。

判決書指出，王女提起民事訴訟，她主張說，丈夫楊男是某公司的董事，卻在去年10月經朋友介紹認識林姓女直播主，兩人相約見面並牽手擁抱，林女還收楊男贈送的鮮花等禮物，兩人互相傳「想你」、「愛你」等親密愛語，林女侵害她的配偶權，導致她情緒低落、失眠等求償100萬元。

林女答辯說，她是行銷業務專員，另兼職社群軟體抖音直播主，直播唱歌、與粉絲聊天、收取粉絲贈送的禮物，賺取一些外快，楊男對她任職公司的行銷服務頗感興趣，她為爭取業績，乃向楊男推銷，與楊男只有公務與普通友人的互動往來，且僅見面3次，未逾越朋友分際。

林女還強調，她雖傳「好想你」的貼圖給楊男，但僅是朋友之間表達關心，以及她爭取楊男簽約的業務交際手段，如果兩人真有男女情愛，為何認識近一月期間，她卻僅傳一張貼圖給楊男？另外，楊男傳文字訊息給她，她回應是「你是不是喝醉了？是不是訊息被看到了？是不是喝掛了？」其餘都是楊男單方面向她表述情感，至於一起用餐、收受小禮物或短暫牽手、握手、擁抱一下，在一般朋友或業務生意往來間亦可能發生，不能認定是男女情愛，聲明駁回王女之訴。

台中地方法院法官，勘驗林女與楊男訊息對話後認為，多數對話是楊男單方面表述，充其量只能證明楊男對林女或有傾慕好感；至於楊男自己寫的自白書，提及送花、送餅乾等禮物給林女，兩人一起吃飯、牽手、擁抱等，王女並沒有提出其他證據以實其說，且楊男也強調，這些都是在公共場合，短暫時間接觸。

法官強調，衡諸一般常情，上述行為與一般朋友、或業務往來的交際行為相同，無法推論林女侵害王女的配偶權，判決駁回王女之訴，可上訴。

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