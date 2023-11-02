太黑心 農肥下腳料製成私菸

鄭姓父子利用低劣菸草下腳料製私菸。（民眾提供）

2023/11/02 05:30

自創３品牌 市價三分之一搶市 保三總隊查扣逾３公噸

〔記者歐素美、許國楨／台中報導〕桃園市唐姓男子合法進口用於農作肥料的菸草下腳料，實際上竟賣給鄭姓父子的地下製菸廠，還自創三種品牌規避商標法，貪便宜的消費者根本不知捲菸品質，長期吸食傷害人體甚大；保三警察總隊循線破獲，查扣三二七五公斤菸草下腳料，估可製二十五萬包、市價高達二千五百萬元的偽劣私菸，將唐男三人依違反菸酒管理法移送裁處。

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保三總隊第一大隊於今年九月中旬展開「全國同步查緝私劣菸酒專案」期間，與多個縣市財政單位、海巡查緝隊合作，追蹤進口菸草下腳料流向，並在桃園市動員近百警力查緝不肖業者時，依情資查悉五十六歲唐男，明知低劣菸草下腳料是供農作用途，竟賣給私菸廠製作劣質捲菸。

專案小組偵蒐菸草流向，再查出是六十六歲及廿八歲的鄭姓父子收購，前往抄查設在桃園多處隱密地的製菸廠、調味菸絲廠及倉庫；製造場所髒污，甚至菸絲下腳料已受潮，調味香精成分也不明，加上製程簡陋，尼古丁、焦油含量易超標，對吸菸者健康危害甚大。

警方還首度發現嫌犯使用機動性高的小型製菸機組，藉以提高流動性製造斷點躲避追查。這些劣菸以低於市值三分之一、每包三十至四十元不等售出，以跳蚤市場、夜市、移工聚集地等處所為主要販售地。保三總隊長黃家琦呼籲，民眾勿購買來路不明或售價顯不合理的菸品，以免受害。

警方查獲不法的菸葉倉庫。（民眾提供）

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