劣質下腳料製私菸 不肖業者還自創品牌⋯⋯這3款別碰

警方查扣的菸草下腳料。（警方提供）

2023/11/01 19:13

〔記者許國楨／台中報導〕桃園市唐姓男子合法進口菸草下腳料，名義上作為農作肥料，卻賣給鄭姓父子經營的地下製菸廠，還自創曼徹斯特、銀伍、馬沙等三款私菸品牌規避商標法，貪便宜消費者根本不知捲菸品質，長期吸食傷害人體甚大，保三總隊日前循線查獲，除查扣市價2500萬元的偽劣私菸，也將涉案唐男及鄭姓父子依菸酒管理法移請裁處。

保三總隊第一大隊今天表示，今年九月中旬在「全國同步查緝私劣菸酒專案」期間，與桃園市、新北市、台中市財政局、彰化縣財政處、嘉義縣財政稅務局、海巡署苗栗查緝隊、桃園查緝隊等單位合作，透過進口的菸草下腳料追蹤其流向，在桃園市平鎮區、龜山區、大溪區等地，動員近百警力查緝涉嫌製作低劣菸販售的不肖業者。

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期間接獲情資查知，56歲唐男進口菸葉下腳料，明知低劣菸草下腳料係供農作用途，竟罔顧國人健康供給地下菸廠製作劣質捲菸，經專案小組偵蒐菸草流向，發現是66歲及28歲的鄭姓父子所收購，並分別於桃園地區多處隱密地點設立地下製菸廠、調味菸絲廠及存置倉庫。

警方首度發現，嫌犯使用機動性高的小型製菸機組，藉以提高流動性來製造斷點躲避追查，且為謀不法暴利、逃避高額稅捐，在未受政府有關單位管控把關下，製造場所環境衛生髒污，所使用農業菸絲下腳肥料低劣、受潮且調味香精化料成分不明，更因為製程簡陋，致尼古丁、焦油含量極易超標，對吸菸民眾身體健康危害更甚於合法菸品。

專案小組日前動員百名警力，北上桃園逮捕唐嫌、鄭姓父子及經營的2座大型製菸場，查扣3275公斤菸草下腳料，估算可製成24萬6250包私菸，市值2500萬元，且規避菸捐、健康捐等高達1385萬元，更可惡的是，鄭姓父子還自創曼徹斯特、銀伍、馬沙等三款私菸品牌，藉此規避涉及仿冒的商標法。

而這些劣質私菸以低於市值三分之一，每包以30元至40元不等售出，並以移工聚集地、跳蚤市場、夜市等處所販售，警方將全案依菸酒管理法移請桃園市政府財政局裁處，同時呼籲民眾勿購買來路不明或售價顯不合理菸品，並可向警方及各縣市政府財政局（處）菸酒管理科提出檢舉，共同維護國人健康。

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警方查扣的私菸，市值2500萬元。（警方提供）

警方查緝時，小型製菸機組不斷製造出私菸。（警方提供）

警方查扣私菸。（警方提供）

鄭姓父子為規避商標法自創私菸品牌。（警方提供） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

業者自創私菸品牌。（警方提供） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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