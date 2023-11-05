一起看A片≠想上床 工程師硬上炮友這下慘了

一名工程師找炮友看A片，卻未經同意指侵對方，北院依強制性交罪判他3年10月徒刑。（情境照）

2023/11/05 17:18

〔記者溫于德／台北報導〕一名工程師與曾為國小同學的女子合意性交多次，然被控前年他約對方到住處播放A片後勃起想上床，卻未經同意指侵達1分鐘。法院審理時，他否認犯行辯稱見對方拒絕便停手，但台北地院根據他犯後曾傳LINE表達歉意，認定他犯強制性交罪判刑3年10月。可上訴。

男子阿成（化名）是在前年9月22日晚間7時許，約阿美（化名）到住處用餐聊天，卻將坐在電腦椅上的阿美連同椅子推入房間再強拉上床，接著違背意願撫摸胸部並指侵得逞。

請繼續往下閱讀...

但阿成否認犯行指兩人是合意性交，後經確認對方意願便停手。律師提到，事發前兩人曾一同觀看多部成人影片、長達30分鐘以上，這種模式與過往兩人發生性行為的前奏非常類似，後來阿美意願轉變、以拉褲子方式拒絕，阿成馬上停手任其離去。

阿美則提到案發約1年前，兩人雖然曾經合意性交7、8次，然而案發當天她並不想與阿成性交，阿成卻在播放A片到一半開始勃起，並要求她看生殖器，那時她用抱枕遮住眼睛，仍遭強脫內衣、褲子，再被性侵，「過程中，我有一說我不要，你冷靜」，阿成才稍微鬆手。

合議庭審理時根據兩人所傳的LINE訊息得知，阿美事後曾提及：「我是真的不想要，但我跟你說我不要，你都沒有當一回事，我感覺很不舒服」，阿成立即回：「Sry（sorry） for 失態」，故認定阿美確實被阿成性侵，何況沒有證顯示兩人曾有任何怨隙，阿美沒必要誣指阿成犯罪。

合議庭並審酌阿成雖提出和解方案，不過阿美沒有調解意願，阿美也因為這件事身心嚴重受創而無法原諒阿成，依強制性交罪判阿成3年10月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法