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撿屍韓文老師軟鳥變指侵 韓男辯「你情我願」下場慘了

崔男涉性侵酒醉韓文老師，辯稱「你情我願」，高院不採信判刑4年，執行完畢後驅逐出境。（情境照）

崔男涉性侵酒醉韓文老師，辯稱「你情我願」，高院不採信判刑4年，執行完畢後驅逐出境。（情境照）

2023/09/16 00:18

〔記者楊國文／台北報導〕來台的韓籍崔姓男子在一場韓國友人聚會，看見長相秀氣的韓文老師酒醉意識不清，將她帶往商旅性侵得逞。韓籍女老師提告，崔男辯稱當時2人「感覺」來了，發生性行為「你情我願」，但高等法院認定，依勘驗監視器錄影光碟證實被害人到商旅時已意識不清，崔男說謊不實，依強制性交罪判4年徒刑，執行完畢後應驅逐出境。可上訴。

判決指出，崔男應韓籍友人金男邀請，2018年12月間晚上與金男友人李男、女友人林女和韓文老師小怡（化名）共5名韓國人，在台北市某豬腳餐廳聚餐，後來又轉往居酒屋續攤到隔天凌晨，小怡喝了10多杯混酒，醉茫意識不清，崔男扶她共乘計程車離去，卻將她帶到商旅開房間。

凌晨4點，小怡被陰道疼痛驚醒，發現遭崔男指侵，崔男全裸，而她也幾近全裸，立刻喝叱「你在幹什麼！」雙腿夾緊，推開崔男，全力抵抗。

崔男強拉小怡頭髮，逼迫幫他口交，小怡持續掙扎，崔男才罷手。小怡趕緊離開商旅，到醫院驗傷並報警。台北地檢署偵查後，以強制性交罪起訴崔男。

台北地院審理時，崔男否認犯行，辯稱當天凌晨帶小怡到商旅後不久，2人就睡著了，直到凌晨4時小怡醒來，2人都有「感覺」，就互相親吻、愛撫對方，又因為當時無法勃起，才用手指性侵，絕未強迫她發生性關係。

北院勘驗商旅當天的監視器錄影光碟，發現小怡酒醉意識不清，被崔男抬著、抱著，並經由商旅人員協助攙扶才進入。刑事局鑑定，在小怡的胸罩內層處發現唾液檢體，經比對與崔男的DNA型別相符，認定崔男趁小怡酒醉熟睡之際，曾親吻乳房。

北院認為，小怡在警訊、檢方偵查和法院審理，對事發過程說法一致，及事發後因持續性憂鬱症而前往醫院就診、服藥。綜合認定崔男性侵犯行明確，依強制性交罪判崔男4年徒刑，執行完畢後應驅逐出境。崔男不服判決，提起上訴。

高等法院審理認定，崔男性侵罪證明確，惡性重大，且無悔意，飾詞狡辯，態度不佳，一審判刑適當，判決駁回。

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