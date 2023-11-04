監理所員工1年記過4次 興訟抗罰稱職場霸凌被駁回

台北高等行政法院駁回吳員告訴。（資料照）

2023/11/04 16:45

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市區監理所2019年間認定吳姓辦事員擅離職守、辱罵長官、未到工作單位報到、對民眾服務態度欠佳，接連記了他4支過。吳員不服，興訟抗罰，主張罹有肺病，不能在有粉塵、汽油廢氣處所工作，遭到職場霸凌，但日前被一審台北高等行政法院駁回。

判決指出，台北市區監理所認定吳員2018年、2019年間未經核准報備，擅離檢驗簽證工作崗位，經多次通知勸導，仍不到工作崗位辦理業務，造成檢驗線車輛堵塞，被民眾埋怨投訴，核予記過1次。

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吳員上班時間於開放空間不聽勸導，3度公開指責及語言辱罵長官，造成民眾負面觀感，且嚴重影響長官及機關形象，記過1次之懲處；經工作協調會及多次通知，未到工作單位報到，延宕公務，影響機關業務運作，記過1次；對民眾執行公務電話服務態度欠佳，記過1次。

1年內接連被記過4次，吳員不滿，興訟要求重開審議程序並撤銷處分，主張自己有肺病，嚴禁粉塵、汽油廢氣，因病請假就醫未獲准，卻被追殺記過；其餘關於辱罵、未報到等指控，亦為不實。

台北高等行政法院指出，吳員所提出的證據，不符合行政程序法第128條第1項第2款「申請重開程序」要件，不應准許；監理所所做的處分，於法亦無不合。

合議庭認為，吳員訴請撤銷原處分，及應依其申請重開程序，並無理由，日前駁回，可上訴。

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