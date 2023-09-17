「貪腐嚴重 內控不佳」 監院糾正北市區監理所

台北市區監理所前所長袁國治（資料照）

2023/09/17 05:30

〔記者楊丞彧、鄭瑋奇／台北報導〕監察委員蔡崇義與田秋堇昨表示，交通部公路局台北市區監理所前所長袁國治、前科長陳國富涉犯貪瀆案件，另有多名屬員違反廉政倫理規範，機關內部控制機制失靈，上級機關考核監督不周。監察院糾正公路局及台北市區監理所，直指台北市區監理所貪腐嚴重，內控機制不佳，遂生行賄風氣。

糾正案指出，袁國治自二〇一五年十一月擔任所長起，未及一年，民眾以現金紅包行賄機關首長的廉政登錄事件即層出不窮，且袁國治長期與業者過從甚密，無視機關首長本應具有的廉政要求；此外，袁與駕訓班業者合夥成立體檢代辦所，私下收取有職務利害關係者之餽贈，以及假藉職務上權力收受停車場設置申請案業者交付的現金等。

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報告直指，台北市區監理所貪腐嚴重，內控機制不佳，遂生行賄風氣；公路局身為上級機關，對於重要人事遴選未善盡品操考核，核有考核監督不周之責。兩機關均有重大違失。

公路局也被糾正 副局長︰強化考核

交通部公路局副局長張舜清表示，監理所主管一直以來都有輪調機制，在台北市區監理所事件發生後，已強化管理、考核制度，包含公路局每年會不定期到監理所進行監理、運輸業務考核，若有發現容易發生弊端的徵兆，都會即時提醒並做改善。對於代辦業務都有精進管考方式，像是要求車輛代檢廠檢驗過程全程錄影，並派人定期考核，發現檢驗員違規，立即停權三個月，若有嚴重違規最重可讓代辦單位停權等。

台北市區監理所副所長曹金煌表示，已強化體檢代辦所考核機制，除了每半年定期檢查，還隨時不定期查看代辦所的收費、作業情況，以及醫生人員是否與提報名冊相符等事項。

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