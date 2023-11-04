竹聯幫戰堂搶「下棺」生意毆人成傷 基警逮5人

基隆市警察局為淨化選前社會治安，刑警大隊偵三隊掃黑專責隊，報請基隆地檢署指揮偵辦，檢肅治平對象5名，及共犯21人不法暴力集團，查獲管制模擬槍5把、空氣長短槍3把、改造工具1批、子彈半成品1批等證物。（記者林嘉東攝）

2023/11/04 15:51

〔記者林嘉東／基隆報導〕竹聯幫戰堂林姓成員覬覦火葬場「下棺」生意，教唆劉姓幫眾等多人，無視殯儀館人員勸阻，強搶抬棺人工作，還把對方圍毆成傷。基隆市警局刑警大隊今天（4日）宣布偵破竹聯幫戰堂林姓大哥為首的暴力集團，將林姓大哥、劉姓等5名幫眾一網成擒，及時遏止黑幫繼續危害社會。

基隆市警察局為淨化選前社會治安，自10月23日起至11月1日整合基隆市4個分局警力，針對轄內暴力犯罪集團，聚眾鬥毆，同步執行掃黑；由刑警大隊偵三隊掃黑專責隊，報請基隆地檢署指揮偵辦，檢肅治平對象5名，及共犯21人不法暴力集團。

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其中，竹聯幫戰堂林姓大哥覬覦火葬場「下棺」（把棺木抬到火葬場焚燒，屬殯葬業服務項目之一）生意，教唆劉姓幫眾等多人，至新北、基隆兩地殯儀館，無視殯儀館人員勸阻，強搶抬棺之人的工作，還把對方圍毆成傷。

今年6月間，19歲林姓殯葬業者在新北市三峽火葬場，見劉的幫眾、18歲許姓男子又來搶他抬棺工作，持西瓜刀追砍許男3刀，致許男雙手受傷濺血後投案。

偵三隊為免林姓大哥糾眾報復，向基隆地檢署報請指揮暗中蒐證，並於前天報請檢察官將林姓大哥與劉男等5人拘捕到案，遏止黑幫繼續危害社會。

基隆市警察局為淨化選前社會治安，自10月23日起至11月1日，整合基隆市4個分局警力，針對轄內暴力犯罪集團，聚眾鬥毆，同步執行掃黑與擴大臨檢勤務。（記者林嘉東攝）

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