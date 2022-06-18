飆股當餌 竹聯戰堂幫眾詐六千萬

周姓犯嫌被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2022/06/18 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕有竹聯幫戰堂背景的周姓男子組成詐騙集團，亂槍打鳥廣發「素人股神推薦飆漲股」簡訊，誘騙投資虛擬貨幣，吹噓成員獲利豐厚，被害人心動加入，未料投入的錢慘遭轉帳洗錢，血本無歸，去年初至今有六十多人受騙，金額累計達六千多萬元，刑事局偵七大隊第三隊進行三波掃蕩行動，逮捕周與旗下車手、水房等廿一人送辦。

警方調查，該投資詐騙集團去年初發送「素人股神推薦飆漲股」簡訊，只要有民眾點入相關連結，便會有自稱投資專員的歹徒，引誘加入投資群組，再塑造成員都有獲利假象，誘使被害人下載虛假的虛擬通貨交易平台App，如「FCE」、「U-Trade」、「VIPOTOR」、「FXTM富拓」、「Fancy」、「Prorods」、「Lebwayz」、「Konanos」等，投資虛擬貨幣。

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被害人依指示將款項匯入周嫌所掌控的人頭帳戶，再由旗下詐欺車手提領贓款，並將部分贓款轉至下一層人頭帳戶，以隱匿犯罪所得來源，等被害人發現無法出金或交易平台關閉後，才驚覺受騙。

警方據報蒐證，自今年三月起至上月底，共執行三波查緝行動，在北市、新北市、台中市等地分別逮捕周嫌等廿一人到案，查扣詐欺贓款三百萬元、犯案用手機、筆電、存摺等贓證物，依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送檢方偵辦。

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