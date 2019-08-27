角頭槍擊竹聯幫成員命案 再判2人賠1460萬

2019-08-27 16:37

〔記者王定傳／新北報導〕地方角頭黃軍淞、許兌不滿竹聯幫戰堂份子羅凱程、李建志涉入討債糾紛，2017年6月間夥同男子羅翊綸、吳伯笙、邱證瑋等人，將李打死、羅男則重傷下半身癱瘓；被害者羅男向許兌、邱證瑋求償，新北地院審理後判決2人賠償1460萬餘元。

檢警調查，黃軍淞本與俞姓女子有債務糾紛，俞女為此委託有竹聯幫戰堂背景的羅凱程、李建志等人討債，後來，黃男因聽聞俞女轉述羅男等人有放話對黃男不利，2017年6月24日夥同羅翊綸、吳伯笙等人找上俞女。

當時，俞女告知羅等人放話要處理黃男，黃隨即反嗆：「上新聞結果要竹聯戰堂被角頭幹掉，就好笑了」，隨即要求羅凱程出面談判。

檢警調查，隔日凌晨2時許，雙方在新北市三重區重新路談判時，許兌發現對方帶武士刀，竟當場持槍射擊，黃男、邱證瑋也分別持短刀、小刀朝羅男腹部攻擊。

邱證瑋隨後又與羅翊綸、吳伯笙分別持刀包圍李男，瘋狂刺砍，許兌則持槍再朝已經倒臥在地的羅凱程射擊，吳伯笙最後還開車從羅凱程身上輾過，眾人瘋狂行為導致李建志死亡、羅凱程重傷。

高等法院去年底，已依殺人罪判處黃軍淞15年徒刑、羅翊綸13年6月、吳伯笙14年2月、許兌16年、邱證瑋14年5個月徒刑。被害者羅凱程先後5名施暴者提出求償，新北地院今年1月間先判黃軍淞、羅翊綸、吳伯笙賠償1612萬餘元，8月22日再判決許兌、邱證瑋賠償1460萬餘元，可上訴。

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