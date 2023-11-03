11/3 今彩539頭獎開出1注！大樂透、雙贏彩均摃龜

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/11/03 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月3日）開獎的第112000263期今彩539開出1注，可得800萬元，由台中市南區國光里建成路1089號1樓的「旺金彩券行」開出；第112000100期大樂透、第112000263期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第112000100期大樂透中獎號碼「08、20、24、28、40、48，特別號：03」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得155萬2568元；參獎共35注中獎，每注可得4萬7771元；肆獎共95注中獎，每注可得1萬1314元；伍獎共1772注中獎，每注可得2000元；陸獎共2704注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6791注中獎，每注可得400元；普獎共3萬709注中獎，每注可得400元。

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第112000100期49樂合彩中獎號碼為「08、20、24、28、40、48」，四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共128注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3270注中獎，每注可得1250元。

第112000263期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、10、12、14、17、18、19、20、23」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎共134注中獎，每注可得500元；肆獎共1076注中獎，每注可得100元。

第112000263期今彩539中獎號碼為「04、16、17、18、19」，頭獎1注中獎，可得800萬；貳獎共331注中獎，每注可得2萬元；參獎共7820注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8438注中獎，每注可得50元。

第112000263期39樂合彩中獎號碼為「04、16、17、18、19」，四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共658注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5693注中獎，每注可得1125元。

第112000263期3星彩中獎號碼為「842」，正彩共6注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000263期4星彩中獎號碼為「2911」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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