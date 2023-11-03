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員林街頭驚見移動火燒車！民眾急攔車救人 警調查竟是肇逃

黃女駕駛車輛肇事逃逸，車頭下方冒出大火仍繼續行駛。（民眾提供）

黃女駕駛車輛肇事逃逸，車頭下方冒出大火仍繼續行駛。（民眾提供）

2023/11/03 15:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市（2日）晚間發生一起離奇火燒車意外，一名黃姓女子駕車行經中正路上，卻不知車頭起火冒煙，仍繼續往前行駛，一旁民眾見狀趕緊攔車，協助黃女逃生，警消趕到現場滅火時發現，車頭疑似有撞擊痕跡，一查才發現黃女剛剛發生與人車禍，還涉嫌肇事逃逸，全案訊後依公共危險及過失傷害罪嫌移送。

該起意外都被路旁店家監視器拍下，一台轎車的車頭下方冒出一團大火，不過車子仍繼續行駛馬路上，後來疑似有路人攔車，車輛才趕緊往路肩停靠，有民眾拿出滅火器滅火，後來消防隊趕到，控制火勢。

警方初步調查，昨日晚間近10點，黃女（47歲）駕車行經中正路，左轉一巷弄時不慎撞上停在路邊由鄧男駕駛的車輛，造成鄧男（58歲）車輛車門凹陷，肩頸部受傷，而黃女肇事後繼續行駛，最後繞回到中正路上，車禍也疑似造成黃女車輛擋泥板、底盤等零件掉落，並與路面摩擦後起火，黃女繼續駕駛數百公尺，直到有民眾示意車輛起火，緊急攔車，黃女才趕緊靠邊跳車逃生。

黃女說，她知道車子起火，但在追人，所以無法停下等語。鄧男表示，當時他在車上等候小孩下課，突然聽到車輛快速轉彎「吱吱吱」的聲音，然後就撞過來了，當時一頓頭昏眼花，後來發現肩頸部受傷，趕緊到院醫治療。

員林警分局交通分隊長洪文烽表示，黃女酒測值為0，事後通知黃女家人到案協助說明，其家人解釋，黃女疑因生病吃藥而精神恍惚肇事。警方訊後依公共危險及過失傷害罪嫌移送。

彰化員林2日晚間，中正路上發生一起火燒車意外，消防員獲報趕緊到場灌水搶救。（民眾提供）

彰化員林2日晚間，中正路上發生一起火燒車意外，消防員獲報趕緊到場灌水搶救。（民眾提供）

黃女車輛起火趕緊臨停路邊逃生，消防員獲報到場滅火。（民眾提供）

黃女車輛起火趕緊臨停路邊逃生，消防員獲報到場滅火。（民眾提供）

鄧男車門被撞出凹陷。（民眾提供）

鄧男車門被撞出凹陷。（民眾提供）

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