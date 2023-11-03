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警察比較大？台中男「希望不再受欺負」 拿假證件被真警察識破

簡男宣稱假冒警察動機，是希望不再被欺負，台中地院判3月徒刑，可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

簡男宣稱假冒警察動機，是希望不再被欺負，台中地院判3月徒刑，可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

2023/11/03 08:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市簡姓男子用電腦自行打印「臺中市政府警察局」、「偵查佐」證件，還上網買刑事警察局的警徽皮套，偽造警察服務證1張，今年1月20日凌晨3時許，他在中市北屯區與計程車司機吵架，真員警獲報抵達，他卻出示假的警察證件，但真警察沒有誤認他是「自己人」，反因將他行使偽造特種文書罪法辦，他辯稱假冒警察動機，是「希望不再受欺負」，台中地方法院判刑3月，可易科罰金約9萬元與上訴。

判決書指出，簡男先自行印製「臺中市政府警察局」、「偵查佐」的警察服務證，貼上自己的照片，放入他於網路上購買的刑事警察局警徽皮套，今年年1月20日凌晨，他在中市北屯區陳平路60巷，與計程車司機協調清潔費用而起爭執，他遂拿出假證件，向司機與到場員警宣稱，自己是刑警。

不過，因證件印製品質不佳，且中市並無此刑警，真警察很快查覺異狀，將他移送法辦，台中地檢署依行使偽造特種文書罪起訴，他辯稱說，假冒警察動機，是希望自己不要再被人欺負。

台中地院認為，簡男觸犯犯刑法第159條公然冒用公務員徽章或官銜罪、第216條、第212條的行使偽造特種文書罪，從一重之行使偽造特種文書罪論處，但考量他沒有用此假證件犯法，輕判徒刑3月，可易科罰金。

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