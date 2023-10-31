彰查獲數百份偽造郭連署書

彰化地檢署查獲有人非法取得個資，並加工偽造總統連署書。（圖為合成照，中選會提供）

2023/10/31 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕目前正值正副總統選舉連署期間，彰化地檢署追查發現，林姓、陳姓男子涉嫌非法取得個資，以每份五十元價格，偽造數百份郭台銘、賴佩霞參選正副總統連署書。檢方表示，二嫌應為「代工」，至於個資取得疑似與詐騙集團有關，檢方訊後依偽造私文書、違反個人資料保護法等罪，將林男聲押獲准；陳男則以二萬五千元交保。

個資疑來自詐團 一收押一交保

依中選會資料顯示，總統、副總統連署期間從九月十九日至十一月二日，每組參選人必須獲得近廿九萬張連署書；而且連署人連署時，應附本人身分證影本及親筆簽名。

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日前彰化地檢署接獲線報，指稱台中、彰化一帶有人在「幫忙」取得連署書，每份價格為二百元到三百元不等，但該名人士疑似又透過詐騙集團管道，取得不少民眾個資、甚至是身分證影本，並發包給「下游業者」進行填寫資料、黏貼、偽造簽名等加工程序。

檢方經過多日調查，發現林男（卅四歲）與陳男涉案，並在搜索時找到不少連署書及相關個資。檢方表示，在二人住處發現大量的民眾身分證正反面影本，初步統計有高達五百多人資料，已完工的「成品」（連署書）也有數百份之多；至於相關資料，都由二人代筆「填寫」。

據了解，這些個資來源相當可疑，部分身分證影本應該是由銀行申請信用卡或帳戶等資料中流出，因此不排除透過詐騙集團管道取得個資，至於林、陳二人之「頂手」（前面經手人）是誰？仍待檢方釐清。

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