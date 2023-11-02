即刻救援！4月大女嬰吐血送醫碰上塞車 阿公求救暖警開道

倪姓阿公抱著4個月大的孫女到大醫院掛急診，因為塞車連忙向彰化縣鹿港警分局頂番派出所求救。（民眾提供）

2023/11/02 13:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮4個月大的倪姓女嬰，日前被家人發現突然口吐鮮血，家人心急如焚，開車送醫途中卻碰上塞車，只好向派出所求救，員警馬上開警車鳴笛引導，將車程縮短了10分鐘，提早送醫治療。彰化縣警局長張國雄表示，將會予以表揚。

鹿港警分局頂番所所長李賢達表示，10月31日晚間6時44分許，值班員警看到有民眾開車進入派出所，車上突然有位阿公抱著小女嬰走入派出所，員警進一步了解後發現，女嬰因為突然身體不適，全家急著開車要把女嬰送到大醫院急診，但路上因為車流大，行車速度緩慢，家屬擔心送醫有所延誤，想請求員警幫忙，員警徐銘峯向他通報後，馬上就開警車引導。

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鹿港警分局表示，徐銘峯駕著警車在前方鳴笛引導開道，倪姓女嬰家屬則跟在警車後方行駛，終於讓原本需要半小時的車程，縮短為20分鐘，當家屬抵達醫院，將女嬰交到急診室醫療人員手上，家屬才放下心中的大石頭。

倪姓家屬對於警方熱情提供幫助感謝不已，雖然只是縮短10分鐘路程，但因為有警車引導，讓焦急的心情才安定下來，而女嬰緊急送醫，在醫院協助下度過難關挽回一條小生命；彰化縣警局長張國雄表示，員警熱心助人，發揮同理心，將會予以表揚。

倪姓阿公抱著4個月大的孫女到大醫院掛急診，因為塞車連忙向彰化縣鹿港警分局頂番派出所求救。（民眾提供）

倪姓阿公抱著4個月大的孫女到大醫院掛急診，因為塞車連忙向彰化縣鹿港警分局頂番派出所求救，警方即刻救援，開警車引導開道。（民眾提供）

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