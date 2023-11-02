血汗鴨店？賺錢變欠債 不聽話還被幹部痛毆

男模會館於臉書等平台，張貼牛郎與女客（右下）高歌熱舞畫面，吸引女客捧場。（民眾提供）

2023/11/02 12:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家「男模會館（又稱牛郎店或鴨店）」，用嚴苛制度管理旗下牛郎，包括請事假扣3000元薪水，遲到10分鐘扣500元，私下與女客人發生關係（性交易）罰3萬元，有5名牛郎不願接受此嚴苛條款，被高姓總經理等6人打得傷痕累累，還逼簽3萬至6萬元不等的本票，台中市警局刑事警察大隊偵四隊搜索拘提高男等6人，依恐嚇取財罪嫌送辦，台中地檢署裁定各1萬至3萬元交保。

台中市刑事警察大隊偵四隊調查，此一「男模會館」並無實體店面，而是女客人致電該會館，由會館（男模公司）派遣男模（牛郎）到指定地點，例如KTV或汽車旅館內，陪女客人喝酒唱歌跳舞，該會館宣傳的錄影還強調，「大局4小時一萬，小局4小時八千」，1小時收費1500元，但一次最低消費是2小時，派遣的男模（牛郎）身高175公分以上，「絕不騙照 」（不用假照片騙女客）。

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警方調查，今年5月間有一牛郎向警方報案，指被該會館總經理等人壓榨，該會館設下嚴苛規定，例如要穿正式西裝上班，如果私下與女客人發生關係（私下接客）要罰3萬元，嚼檳榔等罰2萬元，被客人投訴或洩漏公司（會館）資訊等罰3萬元，許多牛郎尚未賺到錢，就累積一堆罰款，如果拒繳或不聽話，會被高姓總經理毆打威逼交錢或簽本票。

這些牛郎指控，他們被毆打並逼簽本票，或交付現金，金額介於3萬至6萬元不等，會館幹部甚至會恐嚇威脅，或限制牛郎的行動，直到牛郎願意交錢。

調查顯示，共計5名牛郎被威脅或毆打，但傷勢並不嚴重，警方上週三（10月25日）搜索，並拘提高男等6人，高男等人否認犯行，宣稱是單純的薪資糾紛或內部糾紛，全案依恐嚇取財罪嫌法辦，但檢方裁定各1萬至3萬元交保。

男模會館規定嚴苛，私下與女客人發生關係罰款3萬元且開除。（記者張瑞楨翻攝）

警方移送男模會館6名幹部。（記者張瑞楨翻攝）

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