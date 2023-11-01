桃園再爆幫郭台銘買連署書！前觀音鄉長黃茂實「預備犯」交保

郭台銘10月到新埔褒忠亭義民廟出席義民節活動時，黃茂實（前排右2）在旁邊陪同。（資料照）

2023/11/01 22:10

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署獲報，前觀音鄉長、財團法人褒忠亭義民中學董事長黃茂實涉嫌與許姓里長共同商議以現款行求選民參與為郭台銘連署，指揮桃園市調查處追查發現，蘆竹、桃園等地連署書賄選案連爆，多人發被偵辦收押、交保，黃茂實與許姓里長緊急縮手，但仍構成總統副總統選舉罷免法預備犯，檢調昨天約談2人，檢察官複訊後昨天深夜將黃茂實以20萬元、許姓里長10萬元交保候傳。

涉與里長共謀 尚未付諸行動

桃園地檢署指揮桃園市調查處與警方，連日來已偵辦蘆竹、桃園、中壢等地4起以300元、200元等為郭台銘收購連署書案，收押、交保多名涉案者，其中不乏地方政壇人士。檢調前天接獲檢舉，前觀音鄉長黃茂實與許姓里長也涉嫌共謀以200或300元為郭台銘取得公民連署書，深入追查發現，2人可能因近日檢警調大舉偵辦多起連署賄選案收押多人而縮手，尚未付諸行動。

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總統副總統選舉罷免法對預備犯明訂罰則，檢方經討論認為黃、許2人雖未付諸行動，但其有共謀犯意仍構成違法要件，昨天指揮桃園市調處約談到案，移送檢察官複訊，2人雖否認犯行，但證人指證歷歷，檢察官訊後將2人分別以20萬、10萬元交保候傳。

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