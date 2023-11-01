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男找5名國高中生涉偽造郭台銘連署書 檢聲押未成將提抗告

宜蘭檢方對涉案蔡男提聲押，但法官裁定5萬元交保，檢方今提抗告。圖為宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

宜蘭檢方對涉案蔡男提聲押，但法官裁定5萬元交保，檢方今提抗告。圖為宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

2023/11/01 18:22

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕鴻海集團創辦人郭台銘拚總統參選連署，宜蘭檢警調查出，曾涉詐欺案件的蔡姓、謝姓男子，涉嫌收購個人身分證資料，並請5名國高中生協助偽造連署書，蔡、謝兩人被拘提到案。檢方複訊後，謝男以8萬元交保，並向法院聲押蔡男，但法官昨晚裁定5萬元交保，檢方不服，將提抗告；至於5名學生則函送少年法庭。

據了解，蔡男和謝男在9月、10月間，涉嫌收購個人身分證資料，並在羅東租一戶房子作為辦公空間，並請5名國、高中生協助偽造連署書，除了黏貼身分證照片、抄寫地址、身分證字號等個資，也偽簽當事人簽名，相關人員涉犯偽造文書、違反個資、違反總統、副總統選舉罷免法。

宜蘭地檢署檢察官曾尚琳指揮羅東警分局、縣調查站，10月27日拘提謝男，並查扣16份連署書。檢方複訊後，諭令8萬元交保；昨天再拘提逃匿的蔡男，檢方複訊後，認為蔡男犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及串供之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押禁見。

蔡男與謝男經手的個資至少有500人，至於來源、如何收購、每份價格多少錢？謝辯稱他是無酬幫忙，一切都聽蔡男指示，蔡男也否認涉案。

5名學生稱沒有拿酬勞，但辦公室有一筆費用，讓他們可以吃食和花用。這筆經費多少錢？學生說並不清楚，也不知道這樣行為是犯法的。

檢方持續追查幕後真正指使者，但法官訊問後，認為蔡男犯嫌重大，但無羈押必要，昨晚裁定5萬元交保。

檢察官不服，認為蔡男有逃亡跟滅證事實，符合羈押要件，有羈押必要，今天表示，將提起抗告。至於5名未成年學生，由警方函送少年法庭審理。

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