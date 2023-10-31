桃園執行分署萬聖節拍定24塊1kg黃金 挹注國庫4953萬

財政部關務署台北關於3年前查扣30條均重一公斤黃金條塊，法務部行政執行署桃園分署今辦拍賣會，24塊黃金經8標拍出總價4953萬元，將全數挹助國庫。（行政執行署桃園分署提供）

2023/10/31 19:03

〔記者闕敬倫／桃園報導〕財政部關務署台北關於3年前所查扣30條均重一公斤黃金條塊，法務部行政執行署桃園分署今（31）日舉辦拍賣會，經過8標激烈競價，24塊黃金拍出後，即已清償欠款，拍定總價高達4953萬元，拍賣所得將全數挹助國庫。

桃園分署表示，這次為分署搬遷至新址「桃園市桃園區復興路186號」以來首度辦理拍賣會，現場吸引107組民眾進場，有人甚至遠從台中、彰化、高雄等地前來搶購，可謂盛況空前，由於拍賣室沒有擺放座椅的空間，應買人只能站著喊價。

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桃園分署指出，這次拍賣總共分14個標別，前8標均以3條為一標的方式拍賣，起標價為520萬元，最終拍定價落在617萬至620萬元間。

桃園分署表示，由於適逢萬聖節，拍賣官特地以萬聖節魔女造型登場，民眾皆爭相拍照留念，自第一標開始，應買人即熱情踴躍地喊價，共出價12次才拍定，競爭相當激烈。

桃園分署說，因喊價情況熱烈，這次拍賣程序進行到第8標，已足清償債權總額，第9標後順序各標依法停拍，若以單次拍賣黃金總市值而言，在法拍史上應該是頭一遭，成果相當豐碩。

桃園分署說，這次拍賣程序進行到第8標，已足清償債權總額，第9標後順序各標依法停拍，若以單次拍賣黃金總市值而言，在法拍史上應該是頭一遭，成果相當豐碩。（行政執行署桃園分署提供）

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