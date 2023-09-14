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屏東執行分署法拍藝品 為國庫入帳141萬7400元

屏東執行分署拍賣室，坐滿了競拍的民眾。（屏東執行分署提供）

屏東執行分署拍賣室，坐滿了競拍的民眾。（屏東執行分署提供）

2023/09/14 12:53

〔記者葉永騫／屏東報導〕法務部行政執行署屏東分署13日法拍東港一整間藝品店與倉庫，關公等13尊木雕、10張長桌、檜木聚寶盆等藝品被民眾搶拍購得，為國庫入帳141萬7400元。其中的王者風範孫悟空烏木雕以18萬1000元拍出，其他的如關公、鍾馗、花木蘭、達摩等則以數萬元到10餘萬不等價格拍出。

屏東分署為刺激買氣，於拍賣日前一日就開放至藝品店及倉庫鑑賞觀覽拍賣標的，共有39組人預約到現場帶看逛藝品店，有高達25位競買人登記領取號碼牌，讓分署小小的拍賣室座無虛席，其中有民眾在南投武界開設民宿，特地遠道從彰化南下競買，要將標得的大型木雕展示在其民宿內。

這件拍賣案為店家是詐騙案件被告，以犯罪所得購入的各式商品成立這間藝品店，屏東地檢署扣押其店內與倉庫裡的各項財產，並囑託屏東分署進行變價程序。分署拍定的價金都將交付地檢署，作為日後追徵犯罪所得或犯罪被害人求償之用，地檢署3位檢事官昨天亦全程到場參與。

這件拍賣案也是屏東分署長柯怡如上任後第一件檢囑案件，因此柯怡如全程督軍希望及時將這些扣押物順利拍出，有助於紓解地檢署贓物庫保管空間負擔，也確保將來犯罪不法所得之沒收及被害人求償權益。

屏東分署長柯怡如全程參與藝品店鑑賞會。（屏東執行分署提供）

屏東分署長柯怡如全程參與藝品店鑑賞會。（屏東執行分署提供）

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