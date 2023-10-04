中年男欠款逾千件送執行 重機拍出26萬仍不足抵扣

行政執行署彰化分署日前拍賣1台美式重機，經過48次競標，最終以26萬元拍出，所得仍不夠扣繳義務人欠款。（圖由彰化分署提供）

2023/10/04 16:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕該繳就是逃不掉！該繳就是逃不掉！彰化1名中年男子滯欠交通罰鍰、汽機車燃料使用費、健保費、高速公路通行費逾千件共28萬多元，遭移送法務部行政執行署彰化分署強制執行，並拍賣其名下1台美式重型機車，日前順利被以26萬元拍出，還是不夠抵繳欠款，不過，彰化分署強調，以此展現執行機關強力執行以實現國家債權的作為。

彰化分署表示，該名男子被移送過來強制執行的案子超過1000多件，其中，滯欠222件道路交通管理處罰條例罰鍰約8萬多元，另有816件為逾期滯納未繳的汽機車燃料使用費、健保費及高速公路通行費，彰化分署查封其財產，並拍賣其名下1台美式重機，以拍賣金抵繳積欠的滯納金。

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這台2017年出產、總排氣量942cc的重機，在卦山市集拍賣活動會中出現競標，經過48次競價，最終以26萬元拍出。

彰化分署表示，這次拍賣出物件，除了重機外，還有紫砂壺、汽車、電動自行車共19件順利售出，加計變賣區物品，總計入帳48萬多元，不動產物件共計4筆土地拍定，賣出282萬多元，既挹注國庫收入，同時清理積欠滯納金。

彰化分署最近拍出1台美式重機。（圖由彰化分署提供）

彰化分署日前舉辦法拍市集活動，價格不便宜的紫砂壺吸引收藏家前去挖寶。（圖由彰化分署提供）

彰化分署最近進行卦山市集拍賣活動，紫砂壺出現競標，其中拍定價最高的一只經歷31次出價才拍定。（圖由彰化分署提供）

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