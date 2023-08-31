買房「天賜良機」！ 駐義館舍突遭法拍 外交部4億搶到手

我國駐義大利代表處館舍外觀。（擷取自Google地圖街景）

2023/08/31 12:56

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部自2002年起開始推動自購外館計畫，並列出「外交部駐外館處購建館舍清單」。根據外交部本週送到立法院之中華民國113年度預算書，外交部將以4億803.3萬元購置駐義大利代表處館舍，分兩年辦理，今年度編列3.77億元，明年度編列3116.7萬元。對此，外交部表示，因該館舍被宣告法拍，經評估認為是購入適當時機，經同意動用第二預備金參與法拍並順利得標。轉租為買符合經濟效益，預計在今年9月完成產權登記。

針對購置駐義大利代表處館舍一事，外交部發言人劉永健今（31）日於外交部例行記者會上說明，我國駐義大利代表處現有館舍因房東財務狀況不佳，被羅馬法院宣告進入法拍程序。駐處及外交部在今年6月獲知後，經評估認為是現有館舍轉租為買的適當時機，經依採購法提報館舍購置作業。

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劉永健直言，由於機會突然出現，未及於事先編列今年度預算，經報請行政院同意，依預算法相關規定動用第二預備金參與法拍，並順利得標。

劉永健指出，依據外交部提報行政院核定之「駐外館舍優先購置清單」，駐義大利代表處列為優先推動對象之一。因該館舍所在位置便利洽公，為節省購屋成本、高昂租金與搬遷費用等考量，駐義大利代表處決定轉租為買，符合經濟效益。駐處於順利於法拍得標後，預計在今年9月間會完成產權登記。

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