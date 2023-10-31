警辦公室狂飄「九層塔味」原來是緝獲這毒品做怪......

台中市刑大偵一隊最近緝毒成績亮眼。（記者許國楨攝）

2023/10/31 08:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑大偵一隊近來經常飄出異常濃厚類似九層塔或夜來香特殊氣味，原來是先前查獲的十多棵大麻植株做怪，但因送驗後入庫的大麻植株必須先風乾或烘乾，該隊也在近日展開相關作業，被笑稱是「大麻告別式」的流程首度曝光。

台中市刑大偵一隊自上月底到本月兩個禮拜內，查獲毒品案6件10人，現場查獲第二級毒品咖啡包191包（736.41公克）、大麻植株15株、大麻成品5包（毛重187.1公克）、第三級毒品彩虹煙13包（318.89公克）、K他命6包（毛重17.46公克）、現金5萬3500元、電子磅秤、不明藥錠3顆（3.85公克）、大麻栽種設備一批及手機9支等贓證物，緝毒用心有目共睹。

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上述毒品中，近日因案件審理流程需要，已陸續送進台中地檢署的贓物庫，剩下的大麻毒品中，除了含大麻花的成品經緊急送相關單位鑑驗，確認是大麻毒品外，15棵活的大麻植株，還得先風乾或烘乾後才能入庫，導致近日該隊辦公室經常飄出異常濃厚類似九層塔或夜來香特殊氣味。

有刑警私下玩笑說，難怪這陣子大家的「戰力十足」，緝毒能量滿滿，原來就是聞到這批還放在隊長辦公室大麻植株，也有刑警打趣說，聞久了根本沒有感覺，很擔心因此影響到嗅覺，而該隊也在這兩天展開「公開處決」這批大麻植株的作業，由隊長謝岳熹親手送它們最後一程。

謝岳熹表示，一般咸知毒品查獲後要送請鑑驗後入庫，而警察機關送驗的大麻毒品必須風乾或烘乾，並逐株、逐袋包裝編號後，才能送交鑑驗機關，因此於查獲大麻之後，先行拍照並將大麻自盆栽後拔除，保留完整根、莖、葉結構，清洗根部土壤（也有員警戲稱為洗大體），才能進行下一步驟的風乾及裝袋。

過程中所有植株落葉也要一併處理裝袋，不能隨意丟棄，整個過程，也被同仁笑稱為「大麻告別式」；警方呼籲，按毒品危害防制條例規定，無論是大麻或其相關製品，只要內含THC（大麻四酚）就是違法，千萬不要嘗試，透過詼諧手法宣導除突顯查緝過程艱辛外，也讓民眾了解到警方於查獲毒品後的送驗過程，同樣也是繁瑣辛苦。

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偵一隊近日已陸續將查獲毒品送進台中地檢署的贓物庫。（記者許國楨攝）

警方查扣的大麻植株及成品。（記者許國楨攝）

偵一隊長謝岳熹送大麻植株最後一程，被笑稱是「大麻告別式」。（記者許國楨攝）

保留完整根、莖、葉結構，清洗根部土壤才能進行下一步驟的風乾及裝袋。（記者許國楨攝）

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