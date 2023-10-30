為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男搭公車「碰撞」美少女 犯性騷擾判2個月

基隆地院認定張男觸犯性騷擾罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

基隆地院認定張男觸犯性騷擾罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2023/10/30 15:44

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆張姓男子去年2月某日晚間搭公車時，見一名長相清秀的少女，竟走到其後方，刻意將手臂放在少女肩膀上；趁被害人來不及反抗，又用下體碰撞對方臀部。就讀專科二年級的少女返家後告知母親此事，報警逮人。基隆地院審結，認定張男觸犯性騷擾罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

據了解，警方案發後接獲報案，調閱該路線公車上的監視器畫面，果然拍到張男刻意貼近少女的畫面，隨即勾稽比對周邊監視器，將他逮捕到案。張男到案後，僅表示自己有站在少女後方，車輛行進時，有碰觸到少女等語，否認對其性騷擾。

法官審理時，張男才改口承認性騷擾，但不知道對方未成年，有想要用金錢賠償對方，無奈自己沒錢。

法官調查，張男是以突襲性的方式接觸少女，在被害人還來不及反應下，已經完成犯行，該行為應屬於性騷擾；此外，因被害人案發當時未著校服，無法認定是否已經成年，因此不適用兒童及少年福利與權益保障法中的加重其刑規定。

法官認為，張男在公車上犯案，顯然欠缺尊重個人對於身體自主權利觀念，造成被害少女心理嫌惡驚懼，且犯後矢口否認犯行，多所狡卸，本應嚴懲，但考量他於審理時已承認犯行，更直言因為沒錢賠償彌補告訴人身心所受創傷，故判處他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
空軍士官長看網路性貼文 竟問同袍是不是女主角
2023/10/28 23:14

空軍士官長看網路性貼文 竟問同袍是不是女主角
男友就在身邊！情侶吵架他亂入摸女方 還辯隔著衣服沒犯法
2023/10/28 12:13

男友就在身邊！情侶吵架他亂入摸女方 還辯隔著衣服沒犯法

聲寶88新品發表會 開創智慧家電∞可能
涉性騷多名學生 「南投熔爐案」校長收押禁見
2023/10/26 17:38

涉性騷多名學生 「南投熔爐案」校長收押禁見
LINE群傳送「寶貝換個姿勢......」 國中校長這下慘了
2023/10/25 09:07

LINE群傳送「寶貝換個姿勢......」 國中校長這下慘了

掌握氣候變遷大趨勢
大學教授被爆開黃腔「看到女生只想上」 校方出手了
2023/10/24 16:55

大學教授被爆開黃腔「看到女生只想上」 校方出手了
法官涉性騷新進女法官 蔡明宏移付懲戒 建議撤職
2023/10/20 05:30

法官涉性騷新進女法官 蔡明宏移付懲戒 建議撤職
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播