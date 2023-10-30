男搭公車「碰撞」美少女 犯性騷擾判2個月

基隆地院認定張男觸犯性騷擾罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2023/10/30 15:44

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆張姓男子去年2月某日晚間搭公車時，見一名長相清秀的少女，竟走到其後方，刻意將手臂放在少女肩膀上；趁被害人來不及反抗，又用下體碰撞對方臀部。就讀專科二年級的少女返家後告知母親此事，報警逮人。基隆地院審結，認定張男觸犯性騷擾罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

據了解，警方案發後接獲報案，調閱該路線公車上的監視器畫面，果然拍到張男刻意貼近少女的畫面，隨即勾稽比對周邊監視器，將他逮捕到案。張男到案後，僅表示自己有站在少女後方，車輛行進時，有碰觸到少女等語，否認對其性騷擾。

請繼續往下閱讀...

法官審理時，張男才改口承認性騷擾，但不知道對方未成年，有想要用金錢賠償對方，無奈自己沒錢。

法官調查，張男是以突襲性的方式接觸少女，在被害人還來不及反應下，已經完成犯行，該行為應屬於性騷擾；此外，因被害人案發當時未著校服，無法認定是否已經成年，因此不適用兒童及少年福利與權益保障法中的加重其刑規定。

法官認為，張男在公車上犯案，顯然欠缺尊重個人對於身體自主權利觀念，造成被害少女心理嫌惡驚懼，且犯後矢口否認犯行，多所狡卸，本應嚴懲，但考量他於審理時已承認犯行，更直言因為沒錢賠償彌補告訴人身心所受創傷，故判處他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法