男友就在身邊！情侶吵架他亂入摸女方 還辯隔著衣服沒犯法

賴男不顧小芳的男友就在旁邊，竟伸鹹豬手亂摸小芳。（示意圖）

2023/10/28 12:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕自述大學畢業、駕駛貨車的賴姓男子，今年3月見小芳與男友吵架，他不顧其男友就在距離數步之處，竟伸鹹豬手強行撫摸小芳，小芳高聲尖叫，男友與民眾趕緊跑來相助，他才罷手逃逸，台中地院審理時，他辯稱是隔著衣服撫摸，沒有觸犯法律，法官不採信辯詞，依依性騷擾罪判處賴男3月徒刑，可易科罰金約9萬元。

判決書指出，女子小芳（化名）於今年3月18日清晨，與男友在路旁吵架，小芳賭氣坐在騎樓台階，男友則在附近，距離數步之遙，賴男竟然伸出鹹豬手，伸進領口、裙子內，撫摸猥褻小芳胸部、下體隱私處，小芳高聲尖叫喝止後，賴男才罷手。

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台中院審理時，賴男不否認伸鹹豬手，但辯稱沒有觸犯性騷擾防治法，他強調自己是從後方抱住小芳，伸手撫摸胸部，但沒有伸手進去小芳衣服裡面，「我是隔著衣服摸，我也沒有將手伸到裙子裡面」。

小芳則是指控說，賴男衝過來，單手從衣領伸進她的衣服內，用手抓她的胸部，「從我裙子下方伸手進去....，我就馬上推開對方並大喊救命」，距離小芳僅數步的男友，聽到聲音跑來，賴男趕緊逃逸，現場目擊民眾立刻追逐賴男，賴男止步且告訴民眾，他與小芳認識、雙方是朋友，隨後員警馳抵，將賴男帶回偵訊。

法官認為，調查顯示賴男與小芳互不相識，2人並無糾紛或恩怨嫌隙，小芳並無虛構事實、誣陷的動機及必要；況且，小芳於偵查中說，「我不想見到他，不願意談和解」，證詞具有高度可信，依性騷擾罪判處賴男3月徒刑，可易科罰金與上訴。

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