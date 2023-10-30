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夫妻登山迷路受困 消防隊員兵分三路救援

搜救人員利用捲式擔架將扭傷的林妻搬運下山。（記者吳昇儒翻攝）

搜救人員利用捲式擔架將扭傷的林妻搬運下山。（記者吳昇儒翻攝）

2023/10/30 00:02

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一對林姓夫妻29日下午前往瑞芳區三貂嶺一帶爬山，晚間卻在山區迷路，只好向119求援。消防局派遣10車28人，兵分三路前往搜救，於晚間9時許得知林妻腳扭傷，趕緊加快腳步，約於半小時後，成功找到迷途的夫妻倆，並於晚間11時許順利將兩人護送下山。林妻因腳部扭傷，送往瑞芳礦工醫院救治，幸無生命危險。

新北市消防局獲報後，立刻派遣金山中隊、平溪、瑞芳及秀峰分隊前往搜救，但因天色昏暗，決定兵分三路進行搜索。第一條路線由福興宮到烏塗窟、第二條路線則是柴寮古道到三貂、第三條路線則是三貂到柴寮古道。

晚間9時2分，受困的62歲林夫表示54歲妻子右腳扭傷，約過30分鐘搜救人員成功找到林姓夫妻，並利用捲式擔架搬運患者，晚間11時許安全下山。

新北市政府消防局第六大隊長羅億田呼籲，喜愛登山的朋友，從事登山戶外運動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。若登山不幸迷路時，請保持冷靜不要慌張，撥打119或112告知定位點，保持通訊、製造聲響、千萬不要隨意走動，在原地等待消防人員前來救援。

消防隊員整裝上山救援。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員整裝上山救援。（記者吳昇儒翻攝）

搜救人員將患者安全搬運下山。（記者吳昇儒翻攝）

搜救人員將患者安全搬運下山。（記者吳昇儒翻攝）

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