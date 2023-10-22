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首頁　>　社會

新北又傳虎頭蜂襲擊 8登山客爬燦光寮步道7人遭殃

警方及消防隊員趕緊拉起封鎖線。（記者吳昇儒翻攝）

警方及消防隊員趕緊拉起封鎖線。（記者吳昇儒翻攝）

2023/10/22 14:06

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局今日中午12時許接獲民眾報案指出，自己一行8人相約爬山，行經雙溪區燦光寮步道時，遭到虎頭蜂襲擊，其中2人傷勢較重，1人沒有被叮咬。消防局立刻派遣16車40人前往現場，將患者分別送往基隆長庚、部立基隆醫院救治，暫無生命危險。

救護人員初步調查，傷者年約6、70歲，其中有1男、1女（年約70歲）傷勢較為嚴重，另有李男等2男3女，被叮6、7針，傷勢較輕，另一名女登山客則宣稱未被螫傷，但仍需檢查是否有傷勢。

傷勢較重的女患者下山後有頭暈、嘔吐現象，情況較危險，目前8人均已送到醫院救治。

消防隊員查看傷者帶下來的虎頭蜂，初步判斷應該為黃腳虎頭蜂，但詳細攻擊登山客的蜂群，則待進一步調查釐清。

新北市政府消防局第六大隊羅億田表示，秋季登山時穿著穿戴表面光滑、淺色的長袖衣褲及帽子，切勿使用香氛類產品，因蜂群有領域性，民眾若遇虎頭蜂在附近盤旋，不要試圖驅趕。如不慎遭蜂螫者應盡速就醫並遵從醫囑治療，別因當下無不適就輕忽潛在過敏性休克或全身性毒性反應。如果民眾遇蜂螫案件，可立即撥打119或112報案，確實描述人事物，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。

消防隊員護送傷者安全下山，送往醫院救治。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員護送傷者安全下山，送往醫院救治。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員依傷者帶下山的虎頭蜂判斷，應該是遇到黃腳虎頭蜂襲擊。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員依傷者帶下山的虎頭蜂判斷，應該是遇到黃腳虎頭蜂襲擊。（記者吳昇儒翻攝）

救護車將患者送往醫院救治。（記者吳昇儒翻攝）

救護車將患者送往醫院救治。（記者吳昇儒翻攝）

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