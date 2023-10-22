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逢甲大學10學生水漾森林健行被虎頭蜂螫傷 登山團同地遭蜂襲3傷

逢甲大學登山社學生登水漾森林途中遭虎頭蜂螫傷，救難人員救援下山。（嘉義縣消防局提供）

逢甲大學登山社學生登水漾森林途中遭虎頭蜂螫傷，救難人員救援下山。（嘉義縣消防局提供）

2023/10/22 11:54

首次上稿10:46
更新時間11:54

〔記者王善嬿／嘉義報導〕逢甲大學登山社24名大學生21日下午自南投縣進入阿里山鄉水漾森林登山健行，在途中遇虎頭蜂蜂群，10人被螫傷，嘉縣警消、林業及自然保育署嘉義分署等22名救難人員漏夜入山救援，今晨4點49分將10人救援下山送醫治療；今早上8點多，2個登山團在相同地方也遇到蜂群攻擊，目前已知3人受傷，農業部林業及自然保育署嘉義分署已請南投分署協助，分別在阿里山國家森林遊樂區、杉林溪森林生態渡假園區門口及登山步道張貼告示，呼籲山友暫時避開此處。

嘉縣消防局表示，昨天下午3點50分獲報，逢甲大學登山社在前往水漾森林登山途中，遭到虎頭蜂攻擊，其中有10人，6女4男，有被螫傷情形，其中2名女學生初步檢傷被螫10多針，呼吸急促，然而傷者都意識清楚，今晨4點49分將學生共10人，分別由縣消雙福、祥和分隊及南投縣消鹿谷分隊救護車送竹山秀傳醫院就醫。

今早8點許，嘉義縣消防局再接獲報案，於距離杉林溪進入水漾森林登山口約50公尺處，有來自新竹、台中的登山團也遇到虎頭蜂群，有3人受傷待援，縣消已派遣第二梯次搜救人員上山，2個登山團成員也陸續下山後撤。

林業及自然保育署嘉義分署副分署長李定忠說，前往水漾森林因可從阿里山鄉豐山村、阿里山國家森林遊樂區林業鐵路支線眠月線，以及杉林溪國家森林遊樂區等入口進入，已經派員在阿里山遊樂區、杉林溪園區門口、塔山車站、塔山步道等處張貼告示有蜂群出沒，請山友注意。

嘉縣消防局第三大隊長陳南合建議，民眾登山前應盡量避開頻繁發生蜂螫事故地區，另登山時穿戴表面光滑、淺色長袖衣褲及帽子，避免使用具香味的香水或化妝品，以免招來蜂群，誤入蜂巢附近時，如遇數隻虎頭蜂在空中穿梭，可能無意中侵入蜂群防禦範圍，請盡速離開。

救難人員救援登山社學生下山。（嘉義縣消防局提供）

救難人員救援登山社學生下山。（嘉義縣消防局提供）

逢甲大學登山社10名學生遭虎頭蜂螫傷，救難人員救援下山。（嘉義縣消防局提供）

逢甲大學登山社10名學生遭虎頭蜂螫傷，救難人員救援下山。（嘉義縣消防局提供）

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