大老闆與房仲人妻「看房變成約會」傳「摸妳咪咪」鹹濕訊息判賠15萬

蔣姓男子與從事房屋仲介的妻子結褵多年，他指控身為企業大老闆的蔡姓男子和妻子發生婚外情。示意圖。（資料照）

2023/10/28 09:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕蔣姓男子與從事房屋仲介的妻子結褵多年，他指控身為企業大老闆的蔡姓男子，去年由蔣妻陪同看房子置產，「帶看房屋演變成天天約會」，蔡男還傳「我摸妳咪咪，親妳咪咪」等鹹濕訊息給蔣妻，應賠償300萬元，蔡男辯稱純屬開玩笑，法官卻認為足以顯示蔡男與人妻有不正當交往，應賠償15萬元。

判決書指出，蔣姓男子向台中地方法院提起民事訴訟，他指控蔡姓男子是企業的大老闆，他的妻子是房屋仲介，蔡男於去年想置產，由蔣妻陪同看房子，「從一開始的帶看房屋演變成天天約會」，從去年9月交往至11月，行徑誇張，他檢視妻子手機，又發現兩人有「我摸妳咪咪，親妳咪咪」等鹹濕對話，顯示兩人有不正當男女關係往來，蔡男應賠償300萬元。

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年所得超過500萬元的蔡男則是辯稱，蔣男以不正當方法，取得自己與蔣妻的LINE對話，並無證據能力，且「我摸妳咪咪，親妳咪咪」純屬開玩笑之對話，侵害配偶權的程度顯然不高，聲明駁回蔣男之訴。

法官認為，蔡男宣稱上述對話是開玩笑，但另有蔡男傳訊息給蔣妻，「誰摸你啊」、「被我摸舒服，被他摸不舒服吧！」，蔣妻也回覆「就只有您」等文字，觀諸文字對話脈絡，這是二人討論曾發生的互動，已難以認定是玩笑之詞，蔡男所辯並不可採，判決應賠償15萬元，可上訴。

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