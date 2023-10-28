酒店打架疑雲成鬧劇 「原味手搖飲」挑釁警被壓制

男子喝醉後與他人糾紛，警方能依法將他以強制力帶回，但擔心他受傷，他卻以為警方拿他沒皮條。（記者王捷攝）

2023/10/28 07:01

〔記者王捷／台南報導〕今天凌晨4點多，台南酒店外傳出糾紛，警方調派超過30名警力，卻只見一名脫上衣、露出刺青的男子在場，雖然依法能將他強制管束，但警方擔心他會反抗造成雙方受傷，一群警察跟在他後方，男子認為警方拿他沒辦法，大方抽菸、喝手搖飲，還拿喝一半的飲料推到所長面前問要不要喝？盧了一個小時最後被強制帶回警所。

民眾報案酒店外有一群人推擠、拉扯，由於該處是兩個分局轄區的交界，警力瞬間聚集，但現場只剩下一名男子，由於他身上有一些擦傷，警方懷疑他可能是被害人，以擔心他的安全為由，要他回去警所做一下紀錄。

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但是，男子反問警方，證件也查了，憑什麼帶他回警所？警員告訴他，是擔心他喝酒情緒不穩，不過男子又有話說，認為他喝酒沒騎車、沒開車，問他違反什麼法令？

依據警察職權行使法第19條規定，當有人情緒瘋狂、酒醉，不管束他就會傷害到自己或他人時，警方就能使用強制力帶回約束，但不能超過24小時。不過警方考慮男子可能會反抗，造成自己或其他警員受傷，所以一直柔性勸他配合調查，也在場親友協助。

男子卻誤解，警方沒有立刻使用強制力，代表警察拿他沒辦法，反問警員他哪裡違法？請警員不要碰他，以免妨害他的人權，一群警員只能跟著他到處走，並隨時以人牆包圍他，擔心他會做出奇怪的事。

男子見狀在人牆內點起菸、喝手搖引，還以嘲諷口吻約警察一起等到天亮，再請警員跟他一起回家、等他睡醒一起去上班，他看到所長來了，還拿喝一半的手搖飲問所長要不要喝？所長見男子無法溝通，且他也坦承喝醉酒，因此使用強制力將男子帶回，並釐清糾紛經過。

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