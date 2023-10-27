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全國首創交通事故單導入QR碼 桃警數位創新加速申辦

桃園市民眾可透過手機掃瞄「QR碼」完成交通事故申請作業，於線上下載包含現場圖、照片及初步分析研判表等交通事故資料電子檔。（桃園市交大提供）

桃園市民眾可透過手機掃瞄「QR碼」完成交通事故申請作業，於線上下載包含現場圖、照片及初步分析研判表等交通事故資料電子檔。（桃園市交大提供）

2023/10/27 20:12

〔記者闕敬倫／桃園報導〕桃園市政府警察局為提供民眾更便捷的服務，簡化行政流程及申請方式，持續推動創新數位服務，今年2月起首創於交通事故登記聯單中導入「QR碼」連結，本月再加碼印製「QR碼」貼紙及印章，提供基層員警使用，即時導引民眾線上申辦，再由業務承辦人直接於線上審核、管控申辦作業，提升事故資料核發效率。

桃園市交通警察大隊長林鼎泰表示，依據「道路交通事故處理辦法」第十三條規定，當事人或利害關係人得於交通事故現場，申請提供道路交通事故當事人登記聯單，可於事故處理完畢7日後，再向處理單位查詢事故處理情形，並可申請「閱覽或核發」道路交通事故現場圖、現場照片；於事故30日後，得申請提供道路交通事故初步分析研判表。

林鼎泰指出，以往民眾發生交通事故，常常到處詢問各項資料如何申請，自今年2月起於當事人登記聯單中附加「QR碼」連結，看似不起眼的政策推力，卻將線上申請比率由原先的55.6%大幅提高至79%，民眾反應均良好。

林鼎泰說，為了再簡化民眾申請流程，自本月起印製「QR碼」貼紙及印章，提供各中、分隊處理員警於事故現場及相關表件中使用，民眾可透過手機掃瞄「QR碼」完成申請作業，於線上下載包含現場圖、照片及初步分析研判表等交通事故資料電子檔，以網路代替馬路，提供民眾更快速便捷的申請、領件服務。

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